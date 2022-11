GP Abu Dhabi, Vettel: “Il Circus mi mancherà, ma…”

Il GP di Abu Dhabi è stato per Vettel l’ultima gara della carriera. Il mix di emozioni provate è inspiegabile

Il GP di Abu Dhabi è stato per Vettel l’ultima gara di Formula 1 della sua carriera. Una carriera omaggiata in più occasioni, specialmente negli ultimi giorni dagli altri piloti e dai team in cui ha gareggiato. Lo stesso Circus si è impegnato nel celebrare uno degli artefici che ha contribuito a scrivere la storia di questo sport, organizzando diversi momenti di omaggio sia prima che dopo l’ultimo Gran Premio della stagione. Il tedesco è stato decretato Driver Of The Day e ha ottenuto la decima piazza.

Il quattro volte campione del mondo ha fatto il punto della sua carriera e ha ringraziato tutti per il caloroso affetto ricevuto durante la sua permanenza nel Circus. Il pilota dell’Aston Martin ha concluso la sua carriera dopo 16 anni nella classe regina del Motorsport e quattro titoli. “Mi sarebbe piaciuto ottenere qualche punto in più. Oggi il warm-up è stato diverso e forse non abbiamo azzeccato la strategia. Avremmo potuto ottenere più punti. Decidendo di rimanere comunque in pista, il degrado delle mescole è stato determinante. Ho avuto una bella battaglia con Daniel ed è stato bello poter lottare con lui”, Vettel ha così analizzato il suo GP di Abu Dhabi.

Una menzione speciale per l’amore dei tifosi

Al termine della gara, il quattro volte campione del mondo ha salutato la Formula 1 effettuando dei “donuts” sul rettilineo principale. Vettel spera di essere stato una fonte d’ispirazione, perciò ha affermato: “Non ho molto altro da dire, sto provando un mix di emozioni contrastanti. Sono sicuro che la Formula 1 mi mancherà, più di quanto possa capire effettivamente ora. Questi ultimi anni sono stati brutti dal punto di vista sportivo, ma a livello personale davvero utili”.

“Noi piloti siamo in una posizione privilegiata e spero di aver ispirato i giovani piloti. Amiamo questo sport e se riusciamo a trasmettere dei valori attraverso esso, è un qualcosa di grandioso“, ha così proseguito. Vettel ha concluso ringraziando i tifosi per il supporto donatogli in tutti questi anni, cosa che assicura gli mancherà. “Grazie per tutto l’amore che mi avete donato, sicuramente mi mancherà. La carriera che ho avuto mi ha regalato tanta felicità“.