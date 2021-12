GP Abu Dhabi, Hamilton: “Complimenti a Verstappen!”

Le dichiarazioni di Lewis Hamilton ai microfoni di Jenson Button

Lo sport può essere molto crudele. E la Formula 1 non fa eccezione. A volte capita di vincere un Mondiale all’ultimo giro e a volte può capitare di perderlo, sempre all’ultimo giro. Corsi e ricorsi storici per Lewis Hamilton, che è comunque stato in grado di accettare con sportività ed eleganza l’esito (amaro) della pista.

Un Hamilton che, a dire il vero, quest’oggi è stato perfetto. Perfetto nel prendere subito la testa della corsa, con un grande spunto al via nonostante la mescola più dura. Perfetto ad evitare il contatto con le due Red Bull di Verstappen (al primo giro) e Perez (dopo il pit-stop). Il gap che era stato capace di aprire sembrava metterlo in completa sicurezza. A scombinare tutti i piani è però arrivata la Safety Car causata dall’incidente di Latifi.

Quando è entrata la vettura di sicurezza la track position di Hamilton non gli ha consentito di effettuare il pit-stop, fortuna che invece è caduta tra le mani di Verstappen, che montando un treno di Soft nuove ha avuto davanti a sè un’autostrada per sferrare l’attacco decisivo proprio all’ultimo giro.

LE PAROLE DI HAMILTON

“Congratulazioni a Max e a tutto il suo team. Noi abbiamo fatto un lavoro fantastico quest’anno. Il mio team, i meccanici e i ragazzi in fabbrica hanno fatto un lavoro incredibile quest’anno. La stagione è stata tra le più difficili, ma sono fiero ed orgoglioso di aver vissuto questa avventura insieme a tutti loro.”

“Non abbiamo mai mollato e voglio ringraziare tutti loro per il supporto. Mi sono sentito alla grande in macchina nel finale di stagione, in una forma che raramente ho sentito in carriera. Siamo ancora in mezzo ad una pandemia, spero che tutti siano al sicuro e passino il Natale con le loro famiglie. Vedremo cosa succederà l’anno prossimo”.