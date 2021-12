L’OLANDESE DELLA RED BULL VINCE IL GP ABU DHABI SUPERANDO HAMILTON ALL’ULTIMO GIRO DI UNA GARA AL CARDIOPALMO.

Sarà difficile dimenticare una stagione come quella che si è appena conclusa con finale a sorpresa. Max Verstappen ha vinto il GP Abu Dhabi, ultimo round del Campionato 2021 di Formula 1, riuscendo a superare Lewis Hamilton, secondo, proprio nell’ultimo giro della corsa. Un risultato che sembrava impossibile da vedere appena dieci giri prima. Il tutto accade grazie a una Safety Car inaspettata che entra in pista a seguito dell’uscita di pista della Williams di Latifi.

Vincendo a Yas Marina Verstappen si laurea anche Campione del Mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, riportando a Milton Keynes quel titolo che mancava dal 2013. Sul terzo gradino del podio è salito Carlos Sainz con la Ferrari, autore di una gara costante e che serve come un’iniezione di fiducia per il Cavallino Rampante in chiave 2022.

In quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente le Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly seguiti da un Valtteri Bottas, sesto, mai veramente in corsa e troppo distante per aiutare il suo compagno nella corsa alla vittoria nel mondiale.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

In settima posizione ha tagliato il traguardo Lando Norris mentre alle sue spalle si sono fermate le Alpine di Fernando Alonso, ottavo, ed Esteban Ocon, nono, che hanno portato a casa punti importanti per permettere alla scuderia francese di chiudere la stagione davanti ad Alpha Tauri. Chiude la top ten la Ferrari con Charles Leclerc, decimo.

FUORI DALLA ZONA PUNTI

In undicesima posizione si è fermato Sebastian Vettel, seguito dalla McLaren di Daniel Ricciardo, dodicesimo, e dall’altra Aston Martin, quella di Lance Stroll, trediceimo. Mick Schumacher con la Haas, quattordicesimo a fine corsa, è l’ultimo pilota classificato del GP Abu Dhabi.

L’ORDINE D’ARRIVO

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

5. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

6. Valtteri Bottas (Mercedes)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Mick Schumacher (Haas)

Rit. Sergio Perez (Red Bull) al 50° giro, Nicholas Latifi (Williams) al 50° giro, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) al 33° giro, George Russell (Williams) al 26° giro, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) al 25° giro.