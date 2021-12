GP Abu Dhabi, Sainz: “Il podio? Inaspettato”

CARLOS SAINZ NON POTEVA CHIUDERE LA SUA PRIMA STAGIONE IN FERRARI IN MODO MIGLIORE: SUL PODIO, PER LA QUARTA VOLTA NEL 2021.

Nel GP Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale di Formula 1, lo spagnolo del Cavallino Rampante ha chiuso la sua corsa in terza posizione. Sainz, partito dalla quinta piazzola della griglia, è stato uno dei protagonisti della corsa di Yas Marina. Fin dalle prime fasi della gara ha dimostrato un ottimo ritmo che gli ha permesso di stare nelle zona delle posizioni che contano: “È stato un risultato un po’ inaspettato. Eravamo al posto giusto nel momento giusto ma la nostra vettura aveva anche un buon passo – ha raccontato – La macchina oggi è andata molto bene. Mi sono sentito a mio agio fin dai primi giri tanté che abbiamo fatto un buon primo stint e e la monoposto è andata molto bene anche con le gomme Hard. Io mi sono divertito tanto e siamo riusciti a mantenere la calma nonostante l’ingresso della Safety Car“.

Per Carlos Sainz è stata una prima annata in quel di Maranello che non dimenticherà tanto facilmente. Al suo fianco ha un compagno di squadra talentuoso come Charles Leclerc. Per tanti lo spagnolo era destinato a un ruolo da seconda guida eppure alla sua prima stagione in Ferrari è riuscito a chiudere in classifica davanti al monegasco, a quota 164,5 punti: “Chiudo il campionato al quinto posto assoluto. Dopo tutto quello che è successo durante la gara e poi con l’entrata della Safety Car credo che questo podio mi serva per chiudere una grande prima stagione con la Ferrari”, ha raccontato il pilota iberico.

SAINZ CONOSCE BENE VERSTAPPEN

Con Max Verstappen che si è laureato Campione del Mondo 2021, era inevitabile per Sainz complimentarsi col pilota della Red Bull. Lo spagnolo e l’olandese infatti, nel 2015, hanno condiviso il box della Toro Rosso: “Oggi si sono dati battagia due grandi piloti e chiunque di loro avesse vinto, lo avrebbe meritato. Hanno regalato un grandissimo spettacolo e faccio le congratulazioni a entrambi – ha esordito – Non posso nascondere di essere felice per Max. Abbiamo corso assieme in Toro Rosso e vederlo vincere il Campionato del Mondo di Formula 1 è un’ispirazione in previsione del futuro“.