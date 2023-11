GP Abu Dhabi, Ferrari: miglior tempo per Leclerc, Sainz a muro

L’ultimo venerdì di gara è archiviato, ma per i piloti resta ancora tanto lavoro da fare, a causa delle due interruzioni nel corso delle prove libere 2

La prima giornata di prove libere sul circuito di Abu Dhabi è giunta al termine per la Scuderia Ferrari. Le prove libere 1 di questa mattina hanno visto scendere in pista Robert Shwartzman al posto di Charles Leclerc, come previsto dal regolamento per i giovani piloti. Shwartzman ha ottenuto l’ottavo tempo, confermandosi come il secondo migliore tra i rookie in pista.

Carlos Sainz, con il settimo tempo in FP1, ha terminato prematuramente le sue prove pomeridiane. La monoposto dello spagnolo è infatti finita contro le bandiere, causando la prima bandiera rossa della sessione. Meglio invece per il suo compagno di squadra, che ha concluso la giornata con il miglior tempo delle FP2 in 1’24″809, portando a termine però soltanto sedici giri. “Una giornata non facile. Ho fatto soltanto due giri in configurazione qualifica e non moltissimi in totale.” commenta infatti il monegasco.

Let’s go @ShwartzmanRob! Our final FP1 is on for 2023 💪 pic.twitter.com/Dl5Of7G45p — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 24, 2023

“Ma la sensazione al volante è piuttosto buona. Noi qui combattiamo con la Mercedes, e non sarà un weekend facile. L’obiettivo di domani è piazzarci davanti a loro sullo schieramento“. C’è invece più delusione nelle parole del madrileno: “Ovviamente non è stato il venerdì che volevamo per dare il via al weekend.” afferma Sainz.

FERRARI: LA DELUSIONE DI SAINZ E LA SODDISFAZIONE DI SHWARTZMAN AD ABU DHABI

“Abbiamo provato un po’ di soluzioni di set up nelle prove libere 1 e non vedevo l’ora di iniziare il secondo turno dopo aver apportato alcune modifiche alla vettura. Purtroppo sono salito su un grosso dosso in curva 3 e ho perso la macchina, toccando con il fondo e urtando le barriere.” ha spiegato. “È un errore pesante e mi dispiace di aver dato ai meccanici del lavoro extra oggi. Domani saremo di nuovo in pista e pronti a lottare per una qualifica che ci aspettiamo interessante, con valori molto ravvicinati”.

Sensazioni positive, invece, da parte del giovane Shwartzman. “È stata una giornata piuttosto positiva per quello che mi riguarda perché tutto è andato bene e siamo riusciti a completare il programma previsto. Per quanto concerne il tempo sul giro lanciato sono andato molto vicino a Carlos che era il mio punto di riferimento oggi“.



“A livello di sensazioni ci siamo trovati a dover gestire parecchio le gomme posteriori e la vettura nel complesso era piuttosto rigida quindi portarla al limite è stata una bella sfida”. Il rookie ha poi ringraziato la scuderia per l’opportunità concessagli. “Un grande grazie a tutto il team per l’opportunità che mi è stata offerta. È sempre bello poter guidare una vettura di Formula 1, specie se è una Ferrari. Salirò di nuovo sulla SF-23 martedì per una giornata di test e non vedo l’ora.” ha concluso.