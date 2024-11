Circuito di Barcellona: accordo fino al 2037?

È possibile giungere a un accordo di 10 anni tra la Formula 1 e il Circuito di Barcellona?

È ormai già noto che le trattative per estendere il contratto con la Classe Regina al Circuit de Catalunya siano iniziate. L’informazione è stata fornita dal direttore generale del circuito stesso, Josep Lluis Santamaria, proprio questo fine settimana. “Non abbiamo mai negato il nostro interesse nell’estendere il contratto con la F1. Stiamo negoziando con discrezione ma intensamente“. Queste sono le parole del direttore, il quale, seppure ancora non sia a conoscenza di una scadenza precisa, spera che l’accordo tra il Circuito di Barcellona e la Formula 1 possa essere a lungo termine.

La Fira de Barcelona inizierà a gestire l’impianto dal 2025, ma i nuovi dirigenti hanno già iniziato le trattative. Il loro scopo è di trovare un accordo della durata di circa 10 anni, o eventualmente di un minimo di 5 o 6. Questo arco di tempo, simile a quello degli accordi recentemente stipulati anche da Liberty Media, servirebbe a dare un senso agli investimenti recentemente compiuti dalla Generalitat sul Circuito.

Ci si può aspettare la coesistenza di due Gran Premi in Spagna?

Bisogna anche tenere in considerazione il fatto che la Spagna sia teatro del Gran Premio di MotoGP. Anche per questa classe, il rinnovo di un eventuale contratto dipenderà esclusivamente da Liberty Media. Per quanto la coesistenza di due GP possa sembrare improbabile, non è sicuramente un’opzione da escludere. Un evento simile è già successo proprio in Italia, con la compresenza dei Gran Premi di Monza e Imola.

“Credo che Liberty sia felice della ristrutturazione che abbiamo inaugurato quest’anno con il Gran Premio di F1″, dichiara Santamaria. “E sa già che per il prossimo anno ci saranno miglioramenti in termini di sicurezza. Ma soprattutto penso che sia molto soddisfatta della capacità del Circuito di organizzare il Gran Premio di MotoGP in soli 10 giorni. Non credo che molti circuiti permanenti avrebbero potuto reagire cos’ rapidamente. Non si è trattato solo di organizzare la gara, ma anche di riunire i funzionari, mettere in atto il piano di accesso, la vendita dei biglietti…”

Il direttore generale del Circuit de Catalunya si mostra quindi molto positivo riguardo un possibile rinnovo per gli anni a seguire. “Vogliamo mantenere la Formula 1 a casa nostra, lavoriamo per questo e continueremo a lavorare”, conclude infine. Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie riguardanti il contratto che probabilmente verrà firmato dalla Classe Regina e il Circuito spagnolo.

Di: Maia Conti