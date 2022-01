Gasly visita in anteprima il circuito di Miami

Manca sempre meno all’avvio del Mondiale 2022 di Formula 1. Buona parte dell’attesa è rivolta soprattutto all’autentica novità del calendario, il GP di Miami

Quando mancano solamente 97 giorni alla gara, nell’attesa di poter osservare come si comporteranno le monoposto sul circuito, Pierre Gasly ha avuto l’onore di essere il primo tra i piloti di Formula 1 a poter visitare il nuovissimo Miami International Autodrome. Esattamente come l’Italia, anche gli States hanno la loro seconda gara in calendario. Un sogno che diventa realtà per il popolo a stelle e strisce.

Proprio per questo motivo c’è sempre più attesa nei confronti del debutto ufficiale nel Campionato di Formula 1 per il GP di Miami, che si disputerà nel weekend dell’8 maggio. Il tracciato cittadino, lungo 5,41 chilometri e composto da 19 curve, è stato ricavato nelle vicinanze dell’Hard Rock Stadium, sede della squadra della NFL.

In occasione della sua visita in Florida, il pilota francese è stato fotografato con una maglia dei Miami Dolphins, la squadra locale di football americano, ed è rimasto entusiasta della pista.

QUELLO DI MIAMI NON SARÀ IL CLASSICO CITTADINO

Tenendo conto dei rendering del layout trapelati nei mesi scorsi, è chiaro che la gara potrebbe regalare grandi momenti di spettacolarità e notevoli chance di soprasso. Il tracciato, a dispetto di come si possa pensare, presenta diverse sezioni in cui le monoposto potrebbero dare vita a entusiasmanti battaglie: “Sono rimasto davvero colpito. La pista sembra essere davvero bella, soprattutto con i due rettilinei molto lunghi – ha raccontato Gasly ai colleghi di gpfans.com – In termini di possibilità di sorpasso, ci potrebbero essere delle sorprese. Potrebbe essere un grande spettacolo per tutti i fan“.

A first look at the all-new Miami International Autodrome for @PierreGASLY 👌🇺🇸 And you can check out his visit here 👀⬇️#F1 https://t.co/4Cff4Z7RE9 — Formula 1 (@F1) January 28, 2022

POPOLARITÀ INATTESA NEGLI STATE PER LA FORMULA 1

Proprio negli ultimi anni, la Formula 1 è stata investita da una crescente popolarità in America.

Nel 2021 sono stati circa 400 mila gli appassionati che si sono riversati ad Austin per assistere alla gara sul Circuito delle Americhe. Seguendo questo filone, i biglietti per il GP di Miami 2022 si sono esauriti in soli 40 minuti dall’apertura delle vendite: “Credo che Netflix con Drive to Survive abbia permesso alla nostra categoria di farsi conoscere a un nuovo pubblico – ha raccontato Gasly – Basta solo vedere l’escalation di interesse che ha toccato la Formula 1 in America negli ultimi due o tre anni“.

Ha proseguito: “Miami, poi, è una città fantastica e quindi sono davvero entusiasta di trascorrere del tempo qui. Amo l’industria dell’intrattenimento e non vedo l’ora di poter scendere in pista su questo tracciato. Tutti gli appassionati di questo sport stanno attendendo con ansia questo appuntamento e personalmente, spero di disputare una bella gara“.