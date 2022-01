Ecco quali sono le persone più potenti in Formula 1

Queste sono le personalità che hanno fra le mani il presente e il futuro del nostro sport, ma chi è la più potente di tutte?

La Formula 1, si sa, oltre a essere pura corsa è anche un gioco di potere e di denaro. Ma chi fra tutti esercita più influenza, tale quasi da poter cambiare il nostro sport con uno schiocco delle dita? Nella lista, stilata dal sito olandese Racing News 365, figurano personaggi come Ecclestone, Brawn, Elkann, Wolff e Marko, più tanti altri. Ma chi sarà a primeggiare fra le persone più potenti della Formula 1?

LA TOP 25 DELLE PERSONE PIU’ POTENTI DELLA FORMULA 1

25. Paul Walsh, amministratore delegato della McLaren.

Ex capo di DIageo, è tornato dal ritiro per rimettere in piedi la McLaren in difficoltà. Ed è riuscito ad appianare le pieghe della squadra, in modo che ora non debba più far fronte a preoccupazioni finanziare.

24. James Alison, direttore tecnico Mercedes.

Come direttore tecnico ha compiuto piccoli miracoli per Renault, Ferrari e Mercedes. Al momento, però, oltre alla Formula 1 è impegnato anche in altri progetti. Il che diminuisce la sua influenza tra le persone più potenti.

23. James Gay-Rees, produttore di Drive to Survive.

Un pluripremiato produttore cinematografico. Ha realizzato, tra le altre cose, il documentario Senna. Produce anche il documentario di Formula 1 Drive to Survive su Netflix. Determina in gran parte come il mondo vede la Formula 1 dal modo in cui la interpreta. Ha il potere di legare i fan allo sport o di respingerli.

22. Luca de Meo, amministratore delegato Renault.

Ex capo della Fiat e della Seat, è diventato amministratore delegato della Renault e ha ribattezzato il team Alpine. Detiene la chiave per il futuro non solo di un team di Formula 1, ma anche di un fornitore di motori.

21. Lawrence Stroll, capo dell’Aston Martin.

Ha spinto in avanti la carriera del figlio Lance e ha rilevato il team Aston Martin. Ha salvato un’intera squadra e un marchio automobilistico.

LE POSIZIONI DA 20° A 16°

20. Sean O’Connor, consigliere del Presidente della FIA.

Ha lavorato per Ben Sulayem per oltre dieci anni e probabilmente continuerà a farlo. Forse un giorno potrà diventare il primo CEO della FIA.

19. Max Verstappen, pilota della Red Bull.

E’ diventato il campione del mondo di Formula 1 2021 dopo un mix di vittorie combattute e un po’ fortunate alla fine. Detiene diversi record a partire dal “più giovane pilota di Formula 1 di sempre”. Rappresenta il futuro di questo sport.

18. Zak Brown, CEO della McLaren.

Ha venduto la sua azienda ed è diventato CEO della McLaren, motivato dal suo puro cuore da corsa. Non ha paura di esprimere la sua opinione, e grazie alla sua esperienza commerciale nessuno ottiene affari migliori di lui.

17. Greg Maffei, Presidente Liberty Media.

Sta facendo pressioni ovunque per poter registrare più profitti, il che significa che rappresenta l’evoluzione commerciale. Ha nominato da solo Domenicali, dimostrando di non aver paura di salire al vertice e pagarlo.

16. Michael Masi, direttore di gara FIA.

Sulla carta è l’uomo più potente della Formula 1, almeno per due ore di domenica pomeriggio, il che non piace molto. Tuttavia, deve temere per la sua posizione dopo la polemica ad Abu Dhabi.

DA BRAWN A ELKANN: LE POSIZIONI DALLA NUMERO 15 ALLA NUMERO 11

15. Ross Brawn, direttore sportivo di Formula 1.

Ha visto e fatto tutto in Formula 1. Ha dato a questo sport un nuovo aspetto dopo che Liberty Media è subentrata, ma poiché si ritirerà presto, la sua influenza tra le persone più potenti diminuirà.

14. Christian Horner, team principal Red Bull.

Marko lo ha consigliato alla Red Bull, dove è stato il team principal sin dal suo inizio nel 2005. Ha una vasta rete a sua disposizione e mantiene buoni contatti con Bernie Ecclestone.

13. Bernie Ecclestone, ex capo della Formula 1

Ha reso la Formula 1 grande come lo è oggi. Nonostante non sia più ufficialmente nel giro, viene ancora regolarmente consultato per consigli e opinioni.

12. Mattia Binotto, Team Principal Ferrari.

Le sue decisioni all’interno del team riguardano direttamente tre team: Ferrari, Haas e Alfa Romeo. Inoltre, il suo voto a nome del marchio Ferrari potrebbe potenzialmente influenzare la Formula 1 nel suo insieme.

11. John Elkann, amministratore delegato Ferrari.

Il suo piatto si fa sempre più pieno a causa della fusione di Peugeot con il gruppo Fiat che include Ferrari.

LA TOP 10 DELLE PERSONE PIU’ POTENTI

10. Helmut Marko, Team Advisor Red Bull.

Forma gli occhi e le orecchie di Mateschitz. Ha tentato il boss della Red Bull in un’avventura in Formula 1 e può contare sul suo supporto finché i risultati continueranno ad arrivare.

9. Amin H Nasser, CEO Aramco.

Il principale magnate del petrolio è responsabile dei contributi di sponsorizzazione di Aramco alla Formula 1, che si dice ammontino a circa 120 milioni di sterline all’anno.

8. Adrian Newey, designer della Red Bull.

Miglior designer del momento, probabilmente il migliore di tutti i tempi. Nessun altro attrae le superstar della Formula 1 come lui.

7. Toto Wolff, Team Principal Mercedes

E’ un terzo azionista della squadra, insieme a Daimler e al capo di Ineos Jim Radcliffe. Forse il Team Principal più influente di tutti. .

6. Lewis Hamilton, pilota Mercedes.

Sette volte campione del mondo. Primo pilota nero nella storia della Formula 1. Sostiene la diversità e ha il maggior numero di follower sui social media. E’ una delle celebrità più influenti non solo nel motorsport, ma del mondo intero.

LE ULTIME CINQUE POSIZIONI

5. Benedetto Vigna, amministratore delegato Ferrari.

Ha un ottimo curriculum nel mondo dell’elettronica e dovrebbe preparare la Ferrari per un futuro orientato all’elettrico. Inoltre, la Ferrari ha ancora potere di veto sulle decisioni della Formula 1 e Vigna è un membro del World Motor Sport Council, dandogli più potere rispetto ad altri team.

4. Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA.

Ha abbastanza potere esecutivo per lasciare il segno in Formula 1. Tuttavia, è improbabile che adotti misure molto drastiche senza consultare i suoi consiglieri, tra cui Ben Ecclestone è uno di loro. La sua gestione dell’evento di Abu Dhabi determinerà in gran parte come sarà visto.

3. Ola Kallenius, capo di Daimler.

Eccoci arrivati sul podio delle persone più potenti in Formula 1. Il boss di Daimler ha un background economico tale che, se staccasse la spina ai suoi finanziamenti nella classe regina, lascerebbe a piedi contemporaneamente tre clienti.

2. Stefano Domenicali, CEO Formula 1.

Il fanatico del motorsport Domenicali si è fatto strada attraverso la sua intelligenza e capacità di persuasione da commissario di pista a capo della Formula 1 attraverso, tra le altre cose, la leadership alla Ferrari.

1. Dietrich Maeschitz, capo della Red Bull.

Fondatore del colosso di bevande energetiche. E’ 25 volte miliardario, ma rimane in disparte. Quando visita un Gran Premio, te ne accorgi a malapena. Tuttavia, se si ritirasse dalla Formula 1 lo sport perderebbe immediatamente due squadre, un circuito, milioni di valore di marketing, un potenziale nuovo fornitore di motori e una lunga lista di talenti emergenti. Come persona, nessuno può interrompere questo sport come Mateschitz. Ecco perché è la prima fra le persone più potenti della Formula 1.