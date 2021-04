UFFICIALE: Miami ospiterà un GP di Formula 1 nel 2022

La Formula 1 è lieta di annunciare che Miami ospiterà un GP nel 2022. E’ stato raggiunto un accordo decennale

Ancora non vi è una data esatta, collocata nel calendario del 2022, ma soltanto la certezza che Miami ospiterà un GP di Formula 1. Il circuito sarà di 5,41 km, avrà 19 curve, 3 rettilinei e 3 potenziali zone DRS con una velocità massima stimata di 320 km/h. L’Hard Rock Stadium, sede dei Miami Dolphins, sarà il cuore del circuito. La Formula 1 e la FIA stanno collaborando a stretto contatto con il promotore. Quest’ultimo sta lavorando per costruire una pista nuova di zecca che fornirà alta velocità, molteplici possibilità di sorpasso e gare emozionanti rispettando i più alti standard di sicurezza.

Miami sarà l‘undicesima località a ospitare un GP di Formula 1 negli Stati Uniti, dall’inizio del campionato nel 1950. Da allora il Circus ha disputato gare a Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis e Austin. Tale evento promuoverà ulteriormente il turismo e darà un maggiore impatto economico alle imprese locali. La Formula 1 e il promotore lavoreranno a stretto contatto con la comunità locale per garantire dei biglietti scontati ai residenti di Miami Gardens, per dare loro l’opportunità di provare il brivido e l’emozione che questo sport sa regalare.

LA PRESENZA DEL CIRCUS NEGLI STATI UNITI CRESCE COSTANTEMENTE

Inoltre, ci sarà un programma per supportare le imprese locali e la comunità per garantire che ottengano il massimo vantaggio ospitando la gara a Miami. In ciò è incluso un programma di educazione STEM portando così la Formula 1 nelle scuole e l’opportunità per le imprese locali di partecipare al weekend di gara. Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, a riguardo ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare che Miami ospiterà un GP di Formula 1 a partire dal 2022. Gli Stati Uniti sono una grande risorsa per il nostro mercato. Infatti siamo davvero felici della nostra crescente presenza qui”.

“Ciò sarà ulteriormente supportata anche da questa emozionante gara. Lavoreremo a stretto contatto per garantire che il circuito offra gare sensazionali, ma renda anche soddisfatte le persone della comunità locale. Siamo grati ai nostri fan, ai funzionari dei Miami Gardens e all’industria del turismo locale per la loro pazienza e supporto durante questo processo. Non vediamo l’ora di portare la classe regina del Motorsport a Miami” ha così concluso Domenicali.