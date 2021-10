Masi difende il GP di Miami: “Non sarà in un parcheggio!”

Michael Masi “difende” il GP di Miami e assicura che sarà un bellissimo spettacolo

L’annuncio dell’introduzione della seconda tappa statunitense al calendario mondiale di Formula 1 a partire dalla prossima stagione ha senza dubbio portato una ventata d’aria fresca. Non è infatti un segreto che lo spettacolo della Classe Regina stia sempre più conquistando il pubblico a stelle e strisce, che, dal 2022, avrà così a disposizione ben due opzioni per poter seguire dal vivo le monoposto in pista: dopo Austin, anche Miami avrà dunque voce in capitolo.

Ma, nonostante questo, non sono mancate le polemiche. E, questa volta, sull’aspetto del circuito, costruito attorno all’Hard Rock Stadium della città e lo stadio dei Miami Dolphins in NFL. C’è stato infatti chi ha temuto che potesse pericolosamente somigliare a un enorme parcheggio, visto il panorama, ma Masi fuga ogni dubbio: “E’ un circuito adeguato“.

Mark your calendars! ✍️ The F1 Miami Grand Prix is coming May 8, 2022! Learn more >> https://t.co/bnC0nwZHbm pic.twitter.com/LkCdKGHL1G — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) September 23, 2021

“LA STRUTTURA STA VENENDO DAVVERO BENE. IN QATAR? PROSEGUONO I LAVORI”

“È tutt’altro che una gara in un parcheggio“, ha infatti dichiarato il Direttore di gara a RACER.com, “Considerando il lavoro che si sta svolgendo lì in diverse aree. La struttura sta venendo davvero davvero bene e sarà qualcosa di unico. È ottimo. Non li invidio, il modo in cui devono integrare una stagione di NFL con tutto il lavoro che stanno svolgendo e una sorta di compartimentazione delle aree del lavoro lì allo stadio. Penso che sia un merito per loro. Stavano facendo un lavoro importante lì la scorsa settimana, quindi ovviamente hanno dovuto risistemare tutto affinché la partita dei Dolphins si svolgesse nel fine settimana e ricominciare il giorno successivo“, ha insistito.

Il GP di Miami è in programma per il weekend del 6-8 maggio 2022. Ma prima ci sarà un’altra nuova tappa da assaporare. Sempre nel 2022, farà il proprio debutto il Losail International Circuit in Qatar. Anche se è un luogo ormai rodato in MotoGP, c’è ancora molto lavoro da fare anche lì in vista della prima gara della Classe Regina: “Stanno facendo dei lavori sull’illuminazione in un paio di aree. È solo un aggiornamento generale, insieme ad alcuni lavori all’interno del paddock“, ha poi concluso Masi.