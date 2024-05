Gasly rende tributo a Senna: “Un’enorme fonte di ispirazione”

Numerosi i tributi ad Ayrton Senna previsti al Gran Premio dell’Emilia-Romagna: oltre a Sebastian Vettel, anche Gasly rende omaggio a uno dei suoi idoli

Attraverso un post su Instagram, Gasly mostra il nuovo casco-tributo a Senna. Il pilota dell’Alpine renderà omaggio al Campione brasiliano in occasione del trentesimo anniversario della sua morte. Proprio sul circuito di Imola, Senna perse la vita in seguito a un tragico incidente il primo maggio 1994. E, quest’anno, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari numerosi saranno gli omaggi dedicati a una delle figure più rappresentative del Circus. Tra gli altri, spicca sicuramente anche quello di Sebastian Vettel.

Il quattro volte iridato, infatti, tornerà nuovamente al volante di una monoposto di Formula 1. Ma non una qualunque. Il tedesco guiderà a Imola, prima del Gran Premio effettivo, la McLaren MP4/8. Ultima McLaren con cui Ayrton Senna, “Magic”, ha gareggiato prima del suo passaggio alla Williams. Un vero e proprio ritorno del Campione tedesco dal suo ritiro nel 2022, ma un ritorno in pista, in qualche modo, anche per l’icona brasiliana.

Non il primo omaggio di Pierre Gasly

Quello del prossimo Gran Premio, non sarà il primo tributo di Gasly ad Ayrton Senna. Il ventottenne di Rouen ha infatti omaggiato più volte colui che lui stesso, in più occasioni, ha definito come “uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi“. Già nel 2021, l’attuale pilota Alpine aveva approfittato del ritorno del Circus a Imola per esibire sul circuito un casco speciale. Quest’ultimo, anche questo dedicato a Senna, è stato poi donato dal giovane all’Istituto Ayrton Senna, fondazione benefica del pilota brasiliano.

Ma l’omaggio del francese, come si evince dal suo post, non si ferma al casco. Oltre a Vettel, anche Pierre Gasly ha avuto il privilegio di mettersi al volante di una delle monoposto con cui ha gareggiato il pilota brasiliano. Qualche giorno fa, a Silverstone, Gasly ha potuto guidare la prima vettura di Formula 1 mai guidata da Ayrton, la Toleman 1984. Al volante della TG184, con indosso il nuovo “casco speciale“, ideato per l’occasione, questa sarà sicuramente un’esperienza che il pilota francese, come da lui dichiarato, “non dimenticherà tanto facilmente“. In seguito al GP, il casco sarà messo all’asta e il ricavato donato all’Istituto Ayrton Senna, a sostegno dell’istruzione dei bambini brasiliani.