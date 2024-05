GP Emilia Romagna: Vettel e l’omaggio a Senna

Sebastian Vettel farà un omaggio ad Ayrton Senna: il quattro volte campione del mondo tornerà al volante di una vettura di Formula 1 a Imola

Indossando una maglietta dai colori verde e oro, Vettel ha comunicato che farà un omaggio a Senna. Infatti, nel giorno del 30esimo anniversario della scomparsa dell’eterno brasiliano, il quattro volte campione del mondo ha fatto un annuncio a riguardo. Tramite un video su Instagram ha spiegato i motivi per cui stima il brasiliano, esortando gli appassionati a essere presenti al GP dell’Emilia Romagna. Un invito emozionante, a cui si può rispondere soltanto presente.

“Ayrton Senna non era soltanto un pilota che ho davvero stimato, perché è stato tra i migliori che il Circus abbia mai visto, ma per il grande uomo che è stato. Sono trascorsi 30 anni dal suo incidente e vorrei rendergli omaggio. Sarò perciò a Imola per il Gran Premio, al volante di una sua vettura: la McLaren MP4/8. Spero di vedervi domenica 19 maggio”. Ecco le parole del quattro volte campione del mondo tedesco, contornate da un’emozione palpabile e da un hashtag speciale #ForeverSenna.

Il tedesco al volante della MP4/8

Dopo il ritiro avvenuto nel 2022, Vettel guiderà nuovamente una monoposto di Formula 1. Domenica 19 maggio, al termine della Porsche Supercup e prima del GP di Imola, il tedesco salirà sulla McLaren MP4/8. Questa è stata l’ultima McLaren con cui il campione brasiliano ha gareggiato nel 1993, prima di passare l’anno successivo alla Williams.

Con tale monoposto, Senna ottenne cinque vittorie e il secondo posto nella classifica generale, dietro all’imprendibile Williams di Alain Prost. L’intensa rivalità con il pilota francese è una delle più celebri e infuocate nella storia di questo sport. Una di quelle rivalità rimaste negli annali e utilizzata ancora come metro di paragone. Come negli annali è rimasta la magia effettuata da Ayrton in gara, sotto il diluvio a Donington, effettuando quello che probabilmente è il miglior primo giro nella storia delle corse.