Gasly dona il casco utilizzato a Imola alla Fondazione di Senna

Pierre Gasly dona alla Fondazione Ayrton Senna il casco speciale che ha indossato durante il Gran Premio dell’Emilia Romagna dello scorso anno

Per il ritorno della Formula 1 a Imola nel 2020, Gasly ha optato per un casco dallo speciale design basato sull’iconico casco di Senna. “Ho voluto omaggiare Senna con questo casco perché sono sempre stato un suo grande fan da quando ero un bambino. Era uno dei miei idoli, ed era importante per me omaggiarlo qui” ha affermato Gasly ai media in quel momento. il francese ha anche condiviso sui social un post con tale dicitura “le leggende non vengono mai dimenticate”.

Fu a Imola che Senna fece il tragico incidente nel Gran Premio di San Marino del 1994 che gli costò la vita. Il Circus ha escluso Imola dal calendario dopo il 2006. Ma l’anno scorso è tornata a sorpresa dato che a causa della Pandemia generata dal Coronavirus l‘intero calendario ha subito modifiche importanti. Gasly si è qualificato al quarto posto della griglia di partenza. Purtroppo però domenica è stato in grado di completare soltanto otto giri prima di essere costretto al ritiro per un problema al radiatore. “Non è mai bello ritirarsi”, ha dichiarato in seguito.

RACCOGLIERE FONDI PER SOSTENERE L’EDUCAZIONE DI MILIONI DI GIOVANI IN BRASILE

Gasly dona lo speciale casco che ha utilizzato quel fine settimana alla Fondazione Ayrton Senna per aiutare a raccogliere fondi per sostenere l’educazione di milioni di bambini e giovani in Brasile. Il francese non è più in possesso di una serie di caschi, altri cimeli e oggetti di valore a causa di un furto. Infatti la sua casa in Normandia è stata violata lo scorso anno mentre era via per disputare il Gran Premio di Spagna ad agosto. “Alcune persone sono davvero senza valori, irrispettose e spregevoli”, ha scritto Gasly su Instagram a riguardo.