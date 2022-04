Formula 1: semaforo verde per sei sprint race nel 2023

Nel 2023 ci saranno sei sprint race nel calendario di Formula 1

Il weekend romagnolo ha riscosso un grande successo: la prima gara di casa di Scuderia Ferrari, una Red Bull velocissima e in grande forma, una sprint race che ha infiammato tifosi ed appassionati di Formula 1. Sprint race che, nel calendario 2022, sarà prevista anche al Red Bull Ring nel weekend del GP di Austria e ad Interlagos in occasione del GP del Brasile.

Le tre sprint race del 2022, però, si trasformeranno in sei nel calendario 2023. La Commissione Formula 1 ha, infatti, sostenuto la proposta di organizzare un totale di sei eventi di sprint race nel 2023 con il nuovo format. Il numero delle sprint sarà raddoppiato la prossima stagione, mantenendo però lo stesso impianto dell’anno in corso: evento da disputare il sabato, l’ordine di arrivo corrisponderà alla griglia di partenza della domenica, punti distribuiti dal primo all’ottavo classificato.

Spettacolo e marketing

Oltre alla grande spettacolarità, la sprint race è anche considerata come un’ottima azione di marketing. Il venerdì, in un weekend classico, è il giorno più scarico di eventi con solo le due canoniche sessioni di prove libere. Con la presenza della sprint race, invece, il venerdì si tengono le libere ma anche le qualifiche, cosa che permette l’affluenza di maggior pubblico e un maggior numero di biglietti venduti. Basti pensare ad Imola: il nuovo format ha riscosso molto successo, con una grande vendita di biglietti in tutti e tre i giorni di azione in pista.

La FIA, la Formula 1 e i rappresentanti dei dieci team, che compongono questa Commissione, si sono incontrati a Londra per discutere una serie di proposte, la prima delle quali è stata, per l’appunto, quella di estendere a sei il numero di sprint race nel 2023, cosa che è stata approvata.

“Il primo evento in formato Sprint di questa stagione a Imola si è rivelato un successo tra fan e venditori di biglietti. Di conseguenza, la Formula 1 e i team hanno sostenuto l’estensione di sei sprint race per la stagione 2023, che utilizzerà lo stesso sistema di quest’anno“, ha affermato la FIA in un comunicato ufficiale.