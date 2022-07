Formula 1: a breve l’annuncio sui motori 2026

A breve la FIA dovrebbe annunciare i regolamenti 2026 sui nuovi motori, per rendere la Formula 1 più sostenibile e divertente

Alla fine dell’anno scorso, la Federazione ha annunciato che a partire dal 2026 avrebbero introdotto nuovi regolamenti sui propulsori. L’obiettivo è quello di rendere la Formula 1 più sostenibile, senza però rinunciare al divertimento e allo spettacolo. Le discussioni con i team sono ormai in corso da diversi mesi e si sta piano piano arrivando alla fine delle trattative. Secondo il team principal della Red Bull, la Federazione comunicherà i primi aggiornamenti già questo weekend poichè molte delle decisioni tecniche sono state prese.

“Si tratta di un processo”, ha spiegato Horner. “Penso che le cose tecniche siano in gran parte fatte. Sarà un pacchetto completo, regolamenti sportivi, finanziari e tecnici che chiariranno quale sarà la governance dal 2026 in poi. Penso manchi un solo pacchetto ormai da riordinare, quindi ora è tutto nelle mani della FIA. Spero di avere qualche aggiornamento in più già durante il fine settimana in Austria. Sono già state decise grandi cose“, ha ammesso.



“RICHIEDERÀ UN PO’ DI TEMPO”

Anche il team principal dell’alpine Szafnauer si è espresso sui prossimi regolamenti, concordando con il collega della Red Bull. “Christian ha ragione”, ha esordito. “Penso che soprattutto le cose importanti siano già state decise. Ovviamente mancano da riordinare gli ultimi dettagli. Richederà solo un altro po’ di tempo, poi il pacchetto dovrebbe essere votato e reso disponibile”.

“Non è una cosa semplice da fare, ci vuole tempo. Tuttavia, il campo di gioco ormai è sttao livellato sia per i produttori di motori che sono già in Formula, che per quelli che stanno arrivando. Il badget cup e i nuovi regolamenti permetteranno a nuovi team di debuttare in Formula 1“, ha concluso.

Questo sarà un aspetto fondamentale per Volkswagen, Audi e Porsche, che hanno ammesso di essere interessante alla Massima Serie. In particolare, Volkswagen si dice stia già collaborando con la Red Bull, per i propulsori 2026. Al momento il team austriaco è supportato dal duro lavoro di Honda, che sembrerebbe però pronta a mollare tutto dopo il 2025.