FIA: “Possibile addio alle specifiche sui componenti”

La FIA potrebbe dare l’addio alle specifiche sui componenti presenti sul regolamento già dal 2021

La FIA, durante la riunione della commissione di Formula 1 che si terrà domani, potrebbe dare l’addio alle specifiche sui componenti. Attualmente, il regolamento indica in modo specifico il design che deve essere utilizzato per alcuni componenti delle vetture. I pezzi in questione devono essere utilizzati in egual modo da tutti i team, a meno che non vi siano problemi di incompatibilità, inaffidabilità o sicurezza. Proprio da queste tre varianti nasce l’idea di effettuare una modifica nel regolamento.

A determinare l’idea di possibili variazioni potrebbe aver contribuito – non vi sono fonti che lo accertano – anche l’incidente di Romain Grosjean in Bahrain. Quest’ultimo sarà fonte di discussione nella riunione di Giovedì 11 Febbraio, insieme alle trattative sul blocco del motore e l’inserimento delle gare sprint durante 3 dei 23 Gran Premi previsti.

PROBLEMI DI RESPONSABILITA’

I componenti in questione (parti di progettazione prescritte) sono stati prodotti per risparmiare denaro e progettati da una specifica emessa dalla FIA. Il vero motivo per il quale la commissione di Formula 1 sta ipotizzando una loro eliminazione dal regolamento sono i problemi legati alla responsabilità. Difatti, a subire le conseguenze di possibili danni o incidenti potrebbero essere le squadre che si occupano della progettazione di questi pezzi.

“La proposta per l’eliminazione dei componenti di progettazione prescritti si riferisce al processo stesso di progettazione, per garantire che le squadre che hanno contribuito non siano gravate dalla responsabilità del loro funzionamento su altre vetture“, ha dichiarato un portavoce della FIA al portale Race Fans. Una modifica tale al regolamento potrebbe lasciare maggior campo libero ai team, seppur entro i limiti di budget previsti. Allo stesso tempo, il funzionamento di ogni singolo pezzo e dunque anche i possibili difetti sarebbero mirati per la vettura per la quale vengono costruiti.