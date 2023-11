FIA: ok alle nuove regole sulla sicurezza

Una nuova soluzione di sicurezza progettata su misura per l’uso sui circuiti statunitensi ha ricevuto la certificazione dalla FIA

Dopo il recente annuncio sulla sicurezza per la Formula 1, la FIA ha certificato un nuovo sistema di sicurezza mobile per le recinzioni, in modo da proteggere da detriti negli sport motoristici statunitensi come IndyCar e NASCAR.

Realizzato dall’azienda svizzera Geobrugg, il sistema di recinzione mobile per detriti da 12 piedi è leggermente più corto di quelli utilizzati nei campionati come la Formula 1 e adattato ai sistemi di misurazione utilizzati nei circuiti americani.

È creato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di sicurezza innovative per i circuiti americani, in particolare i circuiti stradali tra cui il Music City Grand Prix di Nashville e il circuito cittadino di Chicago, utilizzato nella NASCAR all’inizio di quest’anno.

Jochen Braunwarth, Direttore Motorsport Solutions di Geobrugg, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono un mercato speciale per noi di Geobrugg e la nostra attività cresce di anno in anno nella regione”.

“La necessità di soluzioni omologate è cresciuta, dando a Geobrugg la spinta per creare questa speciale soluzione di recinzione mobile per detriti da 12 piedi americana, che può adattarsi a una gamma di serie di corse americane. “La recinzione è omologata secondo lo standard FIA 3502-2018, il più alto livello di sicurezza della recinzione ottenibile nel motorsport”.

Sicurezza significa qualità

Per raggiungere questo obiettivo deve superare una serie di test rigorosi, tra cui resistere con una sfera di 780 kg da un cannone a 60 km/h e un’auto a grandezza naturale che impatta a 120 km/h, assicurandosi che rimanga all’interno di una zona di impatto di 3 metri. Le recinzioni mobili per detriti sono particolarmente utili per i percorsi stradali in quanto consentono una costruzione e un imballaggio agevoli, essendo le recinzioni e le barriere facilmente trasferibili tra le destinazioni.

Sebbene il sistema sia progettato per essere utilizzato su circuiti stradali e cittadini, può essere adottato su circuiti permanenti, in particolare quelli che richiedono la flessibilità di spostare le recinzioni per soddisfare i requisiti delle aree di fuga delle diverse serie di gare.