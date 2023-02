Ferrari, Vigna: “Puntiamo alla vincita più alta”

Guardando ai passi avanti fatti dalla Scuderia negli ultimi tre anni, i risultati conquistati nella passata stagione sono buoni. Tuttavia se ti chiami Ferrari non possono essere ciò per cui aspiri, a ricordarlo è lo stesso Benedetto Vigna

L’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna è tornato sulle vicissitudini sportive della Scuderia nel 2022; dove si sono visti successi ma anche cadute (di cui alcune fragorose). A livello generale si nota un evidente miglioramento rispetto all’inferno ed al purgatorio per cui erano passati nelle due stagioni precedenti. Lo sottolinea lo stesso manager italiano, ricordando comunque come tali esiti non possano essere soddisfacenti per la più titolata delle squadre in Formula 1.

“Abbiamo dimostrato che la competitività della squadra è migliorata. È stato appagante vedere i nostri piloti salire abitualmente a podio, ma l’obiettivo della Ferrari è quello di puntare alla vincita più alta. Frederic Vasseur e tutta la squadra stanno lavorando senza sosta per questo“, ha detto il CEO di Maranello durante una videoconferenza avente tema gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno sul piano economico. Le sue parole, riportate da SoyMotor.com, non potevano che non vertere anche su ciò.

Vigna ha ribadito la volontà di essere davanti in ogni tipo disciplina in cui la Rossa compete. Che sia la Formula 1 come in questo caso, che sia il WEC dove tornerà proprio nel 2023 dopo cinquant’anni d’assenza, o il GT.

La vettura che verrà presentata nel giorno di San Valentino (chissà che non sia di buon auspicio e che non faccia davvero innamorare) è però il frutto di un impegno portato avanti da Mattia Binotto durante l’arco dei mesi passati; e che il francese ha eredito a lavoro perlopiù già fatto. Perciò se in termini di performance la nuova Ferrari sarà veloce e affidabile, i meriti andranno riconosciuti anche a lui.

Vasseur è infatti chiamato ad aggiustare un altro aspetto che fino ad adesso ha rappresentato una sciagura: quello della gestione. Della gestione dei due piloti in pista e della gestione delle strategie troppo spesso inadeguate. Se gli sforzi produrranno ciò che ci si aspetta lo vedremo solo col tempo.