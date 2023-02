Vasseur e l’amicizia con Wolff: gli effetti che potrebbe avere in pista

In una recente intervista, Frederic Vasseur analizza le conseguenze che il suo rapporto stretto con il boss Mercedes potrebbe portare ai due team

Il nuovo team principal della Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, quest’anno si troverà come rivale in pista un suo carissimo amico. Stiamo parlando di Toto Wolff, team principal della Mercedes, e dunque tra i principali rivali di Maranello. Vasseur ha vissuto per un breve periodo con Wolff, quando si trasferì in Gran Bretagna come team principal della Renault nel 2016. Da allora, i due sono sempre stati ottimi amici.

Motorsport.com ha colto l’opportunità per chiedere a Vasseur se questa amicizia influirà in qualche modo nel loro lavoro come team principal. Dopo aver ironicamente detto che lui e Wolff “non si parlano più“, il nuovo team principal della Ferrari ha risposto che con intelligenza i due riusciranno a separare la loro amicizia dal lavoro in pista, e che non mancheranno le lotte fra loro.

VASSEUR: “L’AMICIZIA CON WOLFF POTREBBE ESSERE POSITIVA”

In effetti, Vasseur ha dichiarato che da un certo punto di vista la loro amicizia potrebbe essere un vantaggio per entrambi: “Penso che potrebbe essere un vantaggio, ma dobbiamo essere intelligenti.” spiega infatti. “So che combatteremo in pista, combatteremo con gli steward, combatteremo con la FIA e combatteremo per il Patto della Concordia. Questa è la vita. Ma alla fine penso che, guardando al quadro completo, sia un vantaggio avere una buona collaborazione tra i nostri team. Se l’interesse delle scuderie è quello di discutere e poi trovare un accordo, penso che avere un buon rapporto sia utile“.

Vasseur ha anche specificato che Wolff non è l’unico con cui ha instaurato un buon rapporto, e che, nonostante questo, non perderanno occasione di lottare durante la prossima stagione: “Ho un buon rapporto anche con un altro paio di miei colleghi. Penso che questo sia sempre positivo. Poi dobbiamo essere abbastanza intelligenti da dividere l’amicizia dallo sport, e vi assicuro che combatterò con Toto fino alla fine, sia dentro che fuori dalla pista!“.