Ferrari rinnova l’accordo pluriennale con Shell

La Scuderia Ferrari ha rinnovato l’accordo pluriennale con il partner storico Shell, in vista di un futuro migliore

Ferrari e Shell rinnovano il loro accordo ancora una volta. L’azienda energetica internazionale fa parte del mondo del Motorsport sin dalla fondazione del team italiano nel 1929, e continuerà su questa strada almeno per i prossimi anni. Se il nome non vi è nuovo basta pensare al loro tipico logo dalla forma a conchiglia per capire di chi stiamo parlando. Quella tra le due aziende è una collaborazione a lungo termine, che adesso mira alla sostenibilità come obiettivo principale. Una parola non facile da inserire nel contesto automobilistico, ma il futuro sarà ibrido.

Nel lungo percorso fatto insieme hanno ottenuto 22 titoli, 10 per costruttori e 12 per piloti. Eppure c’è ancora molta strada da fare e l’obiettivo più vicino è quello del 2022, al quale il team sta già lavorando nonostante la stagione del 2021 non sia ancora iniziata. Un nuovo capitolo che inizia, dando così vita a una delle associazioni più longeve nel mondo del Motorsport.

PROPOSTE PER IL FUTURO

Una partnership che non solo si conferma ma fa un passo avanti. La scuderia ha infatti sottolineato che, oltre al lavoro già svolto, la compagnia avrà voce sulle questioni che riguardano i motori. “La Scuderia e la Shell lavoreranno insieme non solo alla ricerca di nuove vittorie in pista, ma anche nella definizione dei regolamenti“, ha detto Mattia Binotto. Allo stesso tempo, continuerà il loro lavoro di ricerca sulle tecnologie da corsa aggiunto alle sfide che arriveranno con la nuova stagione ormai alle porte.

“Condividiamo molti valori comuni, come l’eccellenza, la passione per le corse e il lavoro di squadra. Ciò ci ha permesso di rendere questa partnership unica nella storia degli sport motoristici”, ha aggiunto inoltre Binotto. Per commemorare i 70 anni passati insieme la scuderia ha scelto di dare l’annuncio con un video sui social che, per coincidenza o strategia, arriva proprio nel giorno dell’anniversario di nascita di Enzo Ferrari.