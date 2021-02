Alonso si è mostrato nuovamente sui social dopo l’incidente

Fernando Alonso ha mostrato nuovamente il suo volto sui social dopo l’incidente avuto in bicicletta una settimana fa

L’asturiano ha ripreso la sua preparazione fisica in ottica dell’inizio della stagione 2021. Dopo l’incidente in molti volevano sapere le condizioni di Fernando Alonso, che ieri si è mostrato nuovamente sui social per tranquillizzare gli appassionati. Il suo viso, come si può vedere, per fortuna non ha subito gravi danni dopo il colpo. Lo spagnolo ha avuto un incidente in bicicletta la scorsa settimana mentre si allenava a Lugano, ed è stato investito da un veicolo. I danni subiti dal due volte campione del mondo di Formula 1 non sono stati così gravi come sembravano inizialmente.

Dall’incidente ha rimediato la frattura della mascella superiore che è stata ricostruita e riposizionata con successo nell’ospedale di Berna in Svizzera. Inoltre è stato necessario procedere anche all’estrazione di un paio di denti che si sono danneggiati nell’impatto. Fernando Alonso sta ultimando la convalescenza dimostrando ancora una volta una forza fuori dal comune, perciò si è mostrato sui social per annunciare che ha ripreso gli allenamenti. Tutto ciò in ottica della stagione che a breve ripartirà. L’asturiano ha approfittato della bella giornata soleggiata per tornare quindi ad allenarsi.

L’ASTURIANO E’ GRATO PER I MESSAGGI RICEVUTI DAI FAN

Tutto ciò per poter essere pronto quando fra meno di un mese salirà sulla monoposto. Inoltre nel suo post ha ringraziato i fan per il supporto e i messaggi ricevuti. “Vitamina D. Un po’ di elastici e passeggiate per mantenere la forma. Contento per tutto e grato per i vostri messaggi“, ha così condiviso Fernando Alonso sui suoi profili social ufficiali in cui ha mostrato il suo volto per la prima volta dopo l’incidente. Il 2 Marzo ci sarà la presentazione dell’Alpine. Per i test pre-stagionali che si terranno in Bahrain lo spagnolo dovrebbe essere pronto al 100% per affrontare il suo ritorno in Formula 1.