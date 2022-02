Ferrari il film, ciak si gira con Adam Driver e Penélope Cruz

Il film su Enzo Ferrari di Michael Mann, vedrà un cast di attori di tutto rispetto, come Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley

Michael Mann, storico e noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di film, che hanno ottenuto molti successi e premi, come ‘L’ultimo dei Mohicani’ (1992), ‘Collateral’ (2004) e ‘The Aviator’ (2004), si occuperà della realizzazione del film biografico su Enzo Ferrari. Ormai tutto è pronto, e nel prossimo mese di maggio si inizieranno le riprese in Italia, a Modena e in Emilia-Romagna. Tra gli attori protagonisti, scelti per far parte del cast, ci saranno Adam Driver e Penélope Cruz.

Il film biografico su Enzo Ferrari, è un progetto molto ambizioso e molto atteso, che Michael Mann, stava lavorando da molti anni, dopo aver letto il libro scritto da Brock Yates, ‘Enzo Ferrari: the Man and the Machine’. Già nel corso di questi anni, gli appassionati di cinema nonché di motori, avevano letto su questo progetto, del quale poi sembrava andare in fumo, tra negoziazioni, annunci e smentite. Alla fine, grazie all’accordo raggiunto con la STX Entertainment per la distribuzione negli Stati Uniti, mentre per l’Italia se ne occuperà la Leone Film Group, il film si farà.

Mann: “Un sogno che si realizza”

Adam Driver, attore statunitense che ha preso parte a molti film, ottenendo diverse nomination e premi come miglior attore, sarà Enzo Ferrari. Nel 2020, è stato nel cast del film ‘Storia di un matrimonio’, ottenendo una nomination per l’Oscar come miglior attore non protagonista. In un primo tempo, per la parte del protagonista principale nel film su Enzo Ferrari, si era pensato a Christian Bale, poi a Huck Jackman (attore noto per aver preso parte alla saga cinematografica degli X-Men, nel ruolo di Wolverine), successivamente è stato scelto Adam Driver.

Per il ruolo di Laura, la moglie del pilota e imprenditore, sarà l’attrice spagnola Penélope Cruz, recentemente nominata al Goya per l’ottimo lavoro fatto nel film ‘Madres paralelas’ di Pedro Almodóvar. Lina Lardi, l’amante di Enzo, sarà interpretata da Shailene Woodley, protagonista nel film ‘Colpa delle stelle’.

“Poter avere questi artisti così talentuosi, come gli attori Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley, e dare vita a questi personaggi unici di Modena e dell’Emilia-Romagna è un sogno che si realizza,” ha così dichiarato Mann, che ha collaborato alla sceneggiatura del film insieme al compianto Troy Kennedy Martin.

Il Drake, l’uomo, la storia e la macchina

La storia è ambientata nel 1957, quando la vita di Enzo Ferrari stava attraversando un periodo di profonda crisi personale e finanziaria, con l’azienda che rischiava la bancarotta e il suo matrimonio era in difficoltà dopo dieci anni e la scomparsa del figlio Dino. A quel punto, Ferrari per riscattarsi decise di dedicare tutto a una gara: la leggendaria Mille Miglia.

“Ferrari è molto più di una storia su un uomo e la sua macchina. È una storia straordinaria ed emozionante, che Michael ha iniziato a sviluppare nel corso degli anni e tutto il team della STX Entertainment, aspetta con trepidazione l’inizio della produzione con questo cast e un regista da sogno,” ha così commentato Adam Fogelson, presidente della STX films Motion Picture Group.