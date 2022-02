Come sarà la Mercedes 2022? “Totalmente diversa dalle precedenti”

Ecco come sarà la Mercedes 2022: passo corto, motore potente e telaio solido per poter a sbaragliare la concorrenza

La Mercedes 2022 sarà una vettura totalmente diversa dalle precedenti, ma non solo perchè i regolamenti hanno costretto i team a modificarne l’aerodinamica. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il team tedesco ha deciso di cambiare filosofia. Se negli anni passati ha sempre presentato una monoposto dal passo lungo, quest’anno, invece, ha prediletto il passo corto per rendere la macchina più maneggiabile e veloce.

Dopo aver chiuso il sipario sulla passata stagione, il team si è rimasto al lavoro per dare luce ad una vettura competitiva. L’anno scorso qualche errore di troppo è stato fatto, ma la Mercedes sa bene come imparare a non commetterne più. Hanno assicurato che l’impegno rivolto al termine della stagione 2021 non ha impattato sul progetto 2022. Vogliono la rivincita e lotteranno, come hanno sempre fatto, per le prime posizioni.

We’ve talked about the significant technical changes to the car and the Power Unit, but how will they impact how we go racing? 👀 Andrew Shovlin answers that very question in the fourth and final part of our Road to 2022 series! 🤓 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 10, 2022

NUOVO TELAIO E NUOVO MOTORE

I nuovi regolamenti hanno incoraggiato il team di ingegneri ad andare controtendenza rispetto al passato. James Allison, a capo del dipartimento tecnico, ha scelto di abbandonare il passo lungo per avvicinarsi al limite minimo concesso che si aggira intorno ai 3460 mm. Così facendo, la vettura sarà più agile nei cambi di direzione in curva e di contenerne il peso. Tuttavia, questa scelta potrebbe portare a sacrificare un po’ il carico aerodinamico. Per questo motivo, sarà fondamentale trovare un equilibrio e limitare la perdita.

Importantissimo sarà anche il lavoro svolto sul nuovo motore. L’anno scorso, la Mercedes ha dovuto affrontare qualche problema relativo all’affidabilità. Infatti, per concludere la stagione, Hamilton ha dovuto usare quattro power unit, mentre Bottas sei. L’obiettivo 2022 è quindi quello di ritrovare l’affidabilità persa, ma anche di costruire un motore potente, nonostante la benzina eco. Bisogna inoltre tener conto che sulla monoposto 2022 le dimensioni e le forme dei radiatori sono state ulteriormente estremizzate.

18/2/22. 🗓️ Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance 🤩 pic.twitter.com/uv6oCGmNHh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 18, 2022

MERCEDES: UNA SQUADRA SOLIDA E COMPATTA

Uno dei punti di forza della Mercedes resta proprio la squadra, da sempre solida e compatta. Negli anni, hanno lasciato Ross Brawn, Aldo Costa, Andy Cowell, per non parlare della scomparsa di Niki Lauda che ha sconvolto l’intero paddock. Nonostante i numerosi cambiamenti, sono sempre rimasti in cima senza scomporsi. Anche quest’anno, il team potrà dunque contare sulla forza della squadra, che ha dato vita ad un periodo d’oro e che ha saputo rialzarsi nei momenti più difficili.

Tuttavia, la Mercedes dovrà costruire, insieme ai suoi ragazzi, un nuovo equilibrio per sfruttare al meglio la coppia talentuosa di piloti. Ad affiancare il sette volte Campione del Mondo, ci sarà il giovane George Russell. Due anni fa il team ha dovuto ricorrere al britannico per sostituire Hamilton (ammalato di Covid) e in Bahrain ha lasciato a bocca aperta il pubblico a casa e l’intera squadra. Per la prima volta, anche in Mercedes, vedremo scontrarsi due generazioni di piloti: da un lato l’esperienza di chi sa come vincere un mondiale; dall’altro la fame di chi vuole raggiungere l’Olimpo ed entrare nella storia.