Ferrari, Hamilton: “Adami? Nessun problema tra noi”

Il bisticcio avvenuto via radio tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere, Riccardo Adami al GP Australia, è stato oggetto di critiche e discussioni

Al GP Australia è avvenuto un particolare episodio con protagonista, Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami. Molte testate e i social hanno diffuso, le comunicazioni via radio avvenute tra i due, durante le quali è sembrato di avvertire un certo nervosissimo e fastidio, soprattutto da parte del pilota inglese.

Durante la gara, Hamilton ha chiesto ad Adami di non dargli troppe informazioni e di essere lasciato un po’ in pace, diminuendo i contatti soprattutto in alcune fasi.

C’è da dire, che la tappa di Melbourne è stata la prima uscita ufficiale, in un weekend di gara, per Lewis Hamilton con la Scuderia Ferrari, e al volante della SF-25. Dunque la prima occasione, con un nuovo ingegnere di pista, che non sia Peter Bonnington (Bono), con il quale ha avuto una lunga collaborazione e terminata a fine stagione 2024. Ci può stare che, manchi quella sinergia giusta tra Hamilton e Adami.

Alla vigilia del weekend del GP Cina, si continua a parlare di quanto accaduto. Lewis Hamilton non ci sta e ha voluto difendere se stesso e il rapporto con Riccardo Adami, nel tentativo di calmare le acque.

Lewis Hamilton nega che ci sia stata tensione via radio, tra lui e Riccardo Adami, e ha sottolineato l’educazione e la compostezza con cui ha chiesto alcune cose al suo ingegnere di pista. Afferma che la situazione, sia stata esagerata e ricorda che ci sono casi peggiori, come talvolta è accaduto tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase.

Lewis: “Andate a sentire i team radio degli altri piloti”

“Naturalmente tutti hanno esagerato. Si è trattato letteralmente di un botta e risposta, e sono stato molto educato nel suggerire la cosa. Ho detto: ‘Lasciate fare a me, per favore’. Non ho detto ‘Vaffanculo’. Non ho detto parolacce. In un momento come quello, ero davvero in difficoltà con la vettura e avevo bisogno di concentrarmi su un paio di cose. Ci stiamo conoscendo. Lui ha ovviamente avuto due campioni o più in passato, e non ci sono ancora problemi tra di noi,” ha commentato Lewis Hamilton, durante la conferenza stampa alla vigilia del GP della Cina.

Poi, il ferrarista ha voluto sottolineare la differenza vista con altri piloti e le loro comunicazioni via radio, spesso infuocate e tese, prendendo come spunto Max Verstappen e il suo ingegnere, Gianpiero Lambiase.

“Andate a sentire i team radio degli altri piloti con i loro ingegneri. Sono molto peggio. Lo scambio che c’è stato tra Max e il suo ingegnere nel corso degli ultimi anni, l’abuso che il povero ragazzo ha subito e non ne avete mai scritto. Ma avete scritto della piccola discussione, che ho avuto con il mio”.

Al termine della gara, Lewis Hamilton ha incontrato Riccardo Adami, dandogli dei suggerimenti per il futuro, in quale momento può ricevere le informazioni. Tutti i piloti sono diversi, e hanno una loro preferenza per quanto riguarda le comunicazioni: tempistiche, dove e quante istruzioni vogliono ricevere via radio. D’altronde, un buon rapporto tra pilota e ingegnere, è praticamente difficile che si stabilisca dal giorno alla notte.

“In definitiva, io e Riccardo ci stiamo conoscendo, quindi dopo mi dico: ‘Hey fratello, non ho bisogno di questa informazione, ma se vuoi darmela, questo è il posto migliore in cui farlo. Questo è il modo in cui mi sento in macchina, e in questi momenti, è quando ho o non ho bisogno di informazioni‘. Ecco di che cosa si tratta. Non ci sono problemi, si fa tutto con il sorriso e si va avanti,” ha sottolineato.

Lewis: “McLaren sta andando forte, ma possiamo…”

In conclusione, si parla ancora del GP Australia e del risultato al di sotto delle aspettative da parte della Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton non nasconde il fatto, che il risultato dell’intero fine settimana, lasciava molto a desiderare. Tuttavia, è soltanto la prima gara, e all’interno del team non c’è nessuna intenzione di gettare la spugna, guardando alle prossime 23 tappe da affrontare.

Certamente, la McLaren è in vetta e con un passo molto importante. In questi momenti, sarà fondamentale lavorare duramente per migliorare e ottenere risultati più positivi.

“Non è stata la gara che volevamo. Un piccolo dettaglio, avrebbe potuto segnare una grande differenza a livello di risultati. Voltiamo pagina, in quanto tutti qui andiamo a testa alta. McLaren ha fatto un grande lavoro, e stanno andando molto forte. Ma è stata solo una gara. Abbiamo del lavoro da fare, ma credo che possiamo mantenere il passo della McLaren,” ha aggiunto il 7 volte Campione del mondo.