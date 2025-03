GP Australia: l’ordine d’arrivo a Melbourne

Sotto la pioggia vince Norris, Verstappen secondo. Antonelli 5° al debutto. Male le due Ferrari

Ci si aspettava una gara ricca di colpi di scena, e l’ordine d’arrivo del GP d’Australia ne è la prova. Norris vince e convince, e mette subito in chiaro che la McLaren è la vettura da battere. Condizioni difficili per tutti, esordienti e non, e date le condizioni avverse della pista era facile incappare in un errore o in un fuoripista. Straordinario esordio di Kimi Antonelli che, dopo una gara in rimonta, conclude la gara in 5a posizione. In difficoltà le Ferrari, che non sfruttano il momento e ritardano la sosta, perdendo così l’opportunità di trovarsi nelle prime posizioni.

Esordio sfortunato per i rookie a causa delle condizioni difficili della pista, McLaren in gestione sin dal via

Esordio da dimenticare per Hadjar, il quale si gira nel giro di formazione finendo contro le barriere e danneggiando l’ala posteriore. A causa dell’incidente del francese, la partenza viene posticipata. Al via, Norris riesce a mantenere la sua posizione, mentre Verstappen prende la seconda, sorpassando Piastri. Nel corso del primo giro, anche Doohan perde il controllo e finisce contro il muro. Entra la Safety Car e questa volta è Sainz a non riuscire a evitare il contatto con le barriere. L’asfalto continua a essere molto scivoloso, rendendo difficile mantenere le vetture in pista.

Al 18° giro Max ha un bloccaggio e viene sorpassato da Piastri. La pista va progressivamente asciugandosi. Procede, invece, in maniera piuttosto tranquilla la gara dei pilota Papaya, che mantengono saldamente la loro prima e seconda posizione. Piastri inizia a farsi vedere, ma dal box incitano a “mantenere le posizioni”. Nel frattempo prosegue positivamente la gara di rimonta per Kimi Antonelli, che si gira ma riesce a evitare possibili danni. Al 34° giro incidente anche per Alonso: rientra la Safety Car e i piloti ne approfittano per montare le slick.

Pioggia, incidenti e errori nelle strategie: Norris vince nonostante gli imprevisti

Ma è al 43° giro che succede di tutto. A Melborune ritorna la pioggia: le due McLaren escono fuori pista, Piastri rientra in penultima posizione. Verstappen ne approfitta e si ritrova in testa al GP. Costretto al ritiro anche Liam Lawson che finisce a muro, facendo rientrare la Safety Car. Tutti, a eccezione delle due Haas, ritornano sulle intermedie. Norris, tra i primi a fermarsi, riesce a recuperare la prima posizione. Non sfruttano l’occasione le due Ferrari che restano in pista con le slick, ma a quel punto è già aumentata l’intensità della pioggia. Vanno ai box, ma ormai troppo tardi: le due Rosse rientrano in nona e decima posizione.

Nel frattempo, Antonelli approfitta del caos per risalire fino alla quarta posizione, per poi chiudere quinto a causa di una penalità di 5 secondi (poi eliminata, riassegnando al pilota bolognese il suo traguardo iniziale). Le Ferrari provano a risalire, ma non riescono a far meglio di un ottavo e decimo posto. Max ci prova fino all’ultimo giro, ma Norris mantiene la posizione e taglia per primo il traguardo, conquistando così la prima vittoria stagionale.

L’ordine d’arrivo del GP d’Australia

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Alexander Albon (Williams)

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Lewis Hamilton (Ferrari)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Oliver Bearman (Haas)

Rit. Liam Lawson (Red Bull)

Rit. Bortoleto (Kick Sauber)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Carlos Sainz (Williams)

Rit. Jack Doohan (Alpine)

Rit. Isack Hadjar (Racing Bulls)

Claudia Belfiore