GP Cina, Sprint-anteprima: info e allerta meteo

Formula 1 Heineken Chinese Gran Prix 2025, round 2°. Il Circus vola in Cina e sul circuito di Shanghai. Torna la prima Sprint Race della stagione

Archiviata la prima gara della stagione 2025 andata in scena a Melbourne, con la vittoria di Lando Norris con la McLaren, la Formula 1 vola a Shanghai per disputare il GP Cina.

Nel secondo weekend del Campionato del mondo, torna la prima Sprint Race del 2025 con il format visto nella passata stagione.

Verso Shanghai

La tappa australiana ha confermato quanto già visto nei test pre-stagionali: McLaren vincitrice del GP Australia, si conferma la prima forza, e di sicuro la vettura da tenere d’occhio e da battere. Alle spalle, la Red Bull o meglio Max Verstappen che con le sue capacità, è riuscito a ottenere il miglior risultato possibile e recuperare un weekend, che sembrava in salita.

Tra i rookie, buona la prima per Andrea Kimi Antonelli che con la Mercedes, ha concluso il suo primo Gran Premio con il quarto posto, partendo dal 16° posto.

Partenza decisamente in salita per la Scuderia Ferrari, che lascia l’Australia con un bottino e un risultato ben al di sotto delle aspettative, con l’ottavo posto di Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton. Al di là delle condizioni atmosferiche difficili che hanno caratterizzato la gara all’Albert Park, la vettura non si è dimostrata competitiva, ma anche il muretto box con strategie, che si sono rivelate sbagliate e alquanto caotiche.

Non è stato un inizio felice, ed è già tempo di rimboccarsi le maniche e lavorare duramente, per analizzare il tutto e capire che cosa non ha funzionato nel weekend australiano, e preparare nel migliore dei modi il prossimo appuntamento iridato, ovvero il GP Cina.

Programma

Dopo l’Australia, anche questo weekend toccherà puntare la sveglia e munirsi di caffè, per via degli orari per lo più notturni e molto mattinieri.

Si inizia venerdì 21 marzo, alle 04:30 con la prima e unica sessione di prove libere , a seguire le Qualifiche Sprint che scatteranno alle ore 08:30 .

con la prima e unica sessione di , a seguire le . Sabato 22 marzo, alle 04:00 con la Sprint Race , e alle ore 08:00 ci saranno le Qualifiche , per formare la griglia di partenza della gara di domenica.

alle , e alle ore , per formare la griglia di partenza della gara di domenica. Infine, domenica 23 marzo alle 08:00 scatterà il GP della Cina.

Il weekend sarà trasmesso per intero in diretta ed esclusiva su Sky Sport F1; TV8 manderà in diretta la Sprint Qualifying di venerdì, la Sprint Race e la Qualifica di sabato, con tanto di repliche, mentre la gara di domenica sarà in differita (alle 14:00).

R A C E W E E K (again!) Next stop, Shanghai #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/SJxG1pFSrx — Formula 1 (@F1) March 17, 2025

Shanghai International Circuit

Il Shanghai International Circuit è un autodromo situato nella periferia della metropoli cinese di Shanghai. Il primo Gran Premio della Cina, si è corso nel 2004 ed è stato vinto da Rubens Barrichello con la Ferrari.

Impianto modernissimo, progettato da Herman Tilke ed è stato costruito nel 2003. È caratterizzato da strutture innovative per quel periodo, come le fondamenta in polistirene per far fronte a un terreno paludoso.

Anche le tribune sono particolari, con forme uniche: alcune di esse hanno la funzione di riparare il pubblico dalla pioggia, e sono caratterizzate da gigantesche foglie di Loto.

La particolarità del tracciato è il layout. Segue la forma del carattere cinese Shàng (上), che in italiano è tradotto come “Verso l’alto” o “sopra”. Anche le strutture del paddock somigliano allo Yuyan-Garden e molti altri legati ai simboli della cultura cinese.

È lungo 5,451 m ed è formato da 16 curve, alcune molto lente e altre veloci. Il primo tratto è tra i più impegnativi, caratterizzato da un lungo curvone verso destra che sembra non finire mai, e quasi ad avvolgersi su sé stesso.

Qui grande attenzione alla partenza, con tutte le vetture che arrivano pressoché appaiate e incollate tra di loro, e con un’alta probabilità di innescare incidenti.

Altra curva molto particolare è la 13, che anticipa il lungo rettilineo di oltre un chilometro: una curva veloce, verso destra, con un leggero banking dove gli pneumatici devono sopportare grandi carichi laterali. Qui l’impianto frenante non è particolarmente sollecitato.

Il punto più critico è la curva 14, alla fine del lunghissimo rettilineo, con i piloti che vengono sottoposti a una decelerazione di 4,9 G. Sono richieste vetture con tanto carico aerodinamico: la resistenza all’avanzamento contribuisce alla frenata, alleggerendo il carico sui freni.

Attualmente, Lewis Hamilton e i suoi 6 successi, è il pilota detentore del record di vittorie sul circuito di Shanghai, con le sue 6 vittorie. Per quanto riguarda i team, è la Mercedes che vanta di altrettanti successi nei GP Cina finora disputate.

Six wins for @LewisHamilton in Shanghai One of which was Formula 1’s 1000th World Championship race in 2019 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/NPRWlYGoGz — Formula 1 (@F1) March 19, 2025

DRS

Saranno due le zone DRS individuate dalla FIA, e dove i piloti potranno utilizzare il dispositivo dell’ala mobile sul circuito di Shanghai, ovvero:

sul rettilineo principale, tra curva 16 e la 1; sul rettilineo, tra curva 13 e la 14

Sono altrettante due i detection point, e sono state dislocate lungo il tracciato, tra curva 11 e la 12, e poco prima di curva 16.

Pirelli: C2, C3, C4

Per il secondo round della stagione, Pirelli ha optato per le mescole medie della gamma, ovvero:

C2 PZero White Hard;

C3 PZero Yellow Medium;

C4 PZero Red Soft.

Pirelli porterà le stesse mescole del 2024, ricordando che rispetto all’anno scorso tutte le mescole della gamma 2025 sono nuove: la C2 è più morbida, e più vicina alla C3.

Shanghai si presenta con una pista completamente riasfaltata, e i team avranno a disposizione soltanto un’ora di prove libere per conoscere questa novità, ed eventualmente confrontarle con i dati raccolti lo scorso anno. Dunque una vera e propria sfida, non solo per i team e i piloti ma anche per la Pirelli.

La scorsa estate sul tracciato, sono stati svolti i lavori con la stesa del nuovo manto stradale, che è stato utilizzato poche volte nella parte finale del 2024 e dovrebbe essere più liscio rispetto al passato. Il weekend del GP Cina, rappresenta il primo evento sul tracciato di Shanghai con questo asfalto, dunque grandi incognite, anche se sicuramente ci si aspetta una rapida evoluzione della pista nel corso del weekend.

Attenzione alle temperature. Shanghai ospita la Formula 1 a marzo, quando le temperature raramente superano i 18°C. Le previsione per il fine settimana, vedono un rialzo oltre i 20°C già da venerdì, con una massima di 26°C prevista per sabato, quindi più calde del solito.

The 18th running of the #ChineseGP, the second round of the season, immediately throws up some special challenges, not just for the teams and drivers, but also for Pirelli, starting with a completely resurfaced track. Read more https://t.co/BVLmzwRaxX pic.twitter.com/q6AjhxJafR — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 18, 2025

Che tempo farà?

Come di consueto, abbiamo dato un’occhiata alle previsioni meteo in vista del GP Cina. Dopo un weekend australiano instabile, con tanto di pioggia, la Formula 1 a Shanghai troverà bel tempo e sole in tutti e tre le giornate. Qualche nuvola, ma nessun rischio di pioggia.

Temperature attese, tra i 10° e 20°C con qualche picco di oltre i 27°C.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Cina 2025:

Venerdì 21 marzo 2025

Temperature: max 9°C, min 23°C; Cielo sereno e soleggiato; Niente pioggia. Umidità al 34%. Vento atteso tra 13 e 15 km/h.

Sabato 22 marzo 2025

Temperature: max 10°C, min 24°C; Cielo sereno e soleggiato; Niente pioggia. Umidità al 20%. Vento atteso tra 11 e 13 km/h

Domenica 23 marzo 2025

Temperature: max 12°C, min 27°C; Cielo sereno, con presenza di nuvole. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 23%. Vento atteso sui 13 km/h