Il Motorsport è in lutto per la scomparsa di Eddie Jordan

Il weekend cinese inizia con la triste notizia della scomparsa di Eddie Jordan. L’irlandese è morto all’età di 76 anni dopo una lotta contro il cancro. L’anno scorso gli è stato diagnosticato un tumore alla vescica e alla prostata, che si era diffuso aggressivamente anche alla colonna vertebrale e al bacino, da cui non è riuscito a guarire.

Un mese fa, lo stesso Jordan aveva dichiarato che la sua salute era peggiorata, e oggi si è verificato il triste epilogo. La Formula 1 dice addio allo storico fondatore della scuderia irlandese che gareggiò nel Circus tra il 1991 e il 2005. Team che salì sul gradino più alto del podio in diverse occasioni e che raggiunse l’impresa di concludere il Mondiale del 1999 al terzo posto.

Ma specialmente è noto per aver fatto debuttare Michael Schumacher al GP del Belgio del 1991. Jordan ha lavorato anche con altri grandi piloti come Damon Hill, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Nick Heidfeld e Jean Alesi. Dopo aver venduto la sua squadra a un fondo di investimento russo nel 2005, ha continuato a essere una presenza costante nel Paddock.

Inoltre ha creato il suo podcast, Formula for Success, insieme all’ex pilota David Coulthard. Negli ultimi tempi ha anche svolto il ruolo di manager di Adrian Newey, cosa che lo ha tenuto ancor di più sotto i riflettori. Specialmente a causa dell’incessante e frenetica trattativa che il guru britannico ha dovuto affrontare, decidendo di puntare su Aston Martin.

A dicembre, Eddie Jordan aveva rivelato di avere un tumore, invitando tutti alla prevenzione. “Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un tumore alla vescica e alla prostata. Purtroppo si è diffuso in modo aggressivo anche alla colonna vertebrale e al bacino. Abbiamo tutti sentito parlare del meraviglioso Sir Chris Hoy, che ha parlato di malattie come quella che ho io. Seppur lui sia un uomo molto più giovane. Vi invito a fare prevenzione“ aveva così dichiarato in un podcast.

Mediamente un comunicato, la famiglia ha diramato la triste notizia. “Eddie è mancato serenamente, circondato dalla sua famiglia a Città del Capo, nelle prime ore del 20 marzo 2025. Dopo aver lottato per gli ultimi 12 mesi contro un aggressivo cancro alla prostata, Eddie ci ha lasciato“. Con la scomparsa di Eddie Jordan, se ne va un pezzo di storia del Circus. L’irlandese, infatti, lascia dietro di sé una grande eredità che difficilmente verrà dimenticata.

Dopo il comunicato rilasciato dalla sua famiglia, non potevano mancare la parole del CEO della Formula 1, Stefano Domenicali. “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa improvvisa di Eddie Jordan. Con la sua energia inesauribile sapeva sempre come far sorridere le persone, rimanendo genuino e brillante. Eddie è stato un protagonista di un’era del Circus e ci mancherà profondamente. In questo momento di dolore, i miei pensieri e quelli dell’intera famiglia della Formula 1 sono con la sua famiglia e i suoi cari”.

We are deeply saddened to hear about the sudden loss of Eddie Jordan.

With his inexhaustible energy he always knew how to make people smile, remaining genuine and brilliant at all times.

Eddie has been a protagonist of an era of F1 and he will be deeply missed.

In this moment… pic.twitter.com/ggf1ww9kmq

— Formula 1 (@F1) March 20, 2025