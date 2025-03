Newey e il futuro dell’Aston Martin: Alonso ci crede

Adrian Newey, Alonso e il futuro dell’Aston Martin: tra presente e 2026

Il progetto di Adrian Newey e Aston Martin inizia a prendere forma e Fernando Alonso si dice entusiasta della nuova sfida tecnica che attende il team. “Adrian osserva ogni nostro weekend di gara”, ha sottolineato l’asturiano. Quest’ultimo è sicuro che il talento del genio inglese sarà un’arma preziosa. Alonso non nasconde la fiducia in Newey: “So perfettamente cosa può fare. Lo conosco da anni e finalmente potremo lavorare insieme. Non vedo l’ora”, ha raccontato in conferenza stampa. La presenza di un tecnico come Newey rappresenta una spinta enorme per una squadra che punta in alto.

Il due volte campione del mondo ha confermato che il progettista britannico è già immerso nel lavoro per il futuro, senza però trascurare il presente. “Sta preparando il progetto 2026, ma ci segue da vicino anche ora. Questo ci dà forza e fiducia”. Andy Cowell, team principal dell’Aston Martin, ha rivelato che Newey ha partecipato al primo meeting sul concept della vettura del 2026 già nel suo primo giorno a Silverstone. “Ha analizzato ogni dato raccolto con la AMR25 e si è subito calato nella realtà del team”, ha dichiarato Cowell. Un segnale chiaro della serietà del progetto e dell’impegno per il futuro.

Alonso non molla e lancia il guanto di sfida

Nonostante l’inizio di stagione complicato, Alonso continua a sentirsi competitivo e motivato. “Mi sento veloce, forse più di quanto non lo fossi nella mia prima gara in Cina”, ha raccontato con orgoglio. Il centro gruppo è sempre più compatto e ogni errore si paga caro, ma l’asturiano sa che il progetto dell’Aston Martin è solido. “Sarà un anno duro, ma con Newey al nostro fianco in vista del 2026 possiamo costruire qualcosa di grande. Finché sentirò di poter lottare, non mi tirerò indietro”.

Il due volte campione del mondo non nasconde che il 2025 sarà un anno di transizione. “Siamo partiti meno forti del 2024, ma stiamo lavorando. Serviranno alcune gare per capire dove siamo davvero”. Il weekend australiano ha mostrato il potenziale della vettura, anche se gli episodi hanno condizionato il risultato: “Siamo stati competitivi in qualifica, ma la gara è stata complicata. Però la strada è quella giusta”. Con Adrian Newey e una visione chiara, Aston Martin punta a costruire un progetto solido per il futuro. Alonso lo sa e si dice pronto a raccogliere questa sfida: “Sono fiducioso, il meglio deve ancora venire“.