Ferrari gioca in casa: le possibilità per un disastro a Monza

La marea rossa è pronta a mostrare tutto il proprio affetto e supporto. Ma le ultime deludenti prove della Ferrari non danno adito a grandi speranze

Ci siamo. Domani la Formula 1 ritorna nel Tempio della Velocità. Ma soprattutto nel tempio dei ferraristi. Perché si sa, sebbene non manchino appassionati di ogni squadra e pilota, Monza è gremita di tifosi della Rossa. Pronti a far sentire tutto il loro affetto. Eppure, i sogni della Ferrari sembrano ben lontani da quell’8 settembre 2019. Quando Charles Leclerc, al primo anno a Maranello, riuscì a riportare le ambizioni dei tifosi sul gradino più alto del podio. Ma Monza resta sempre speciale: e, per l’occasione dell’edizione del 2022, la Ferrari ha anche previsto una livrea particolare.

Nonostante l’atmosfera sia quella di una gran festa, su carta sarà difficile per la Ferrari poter conquistare il primo posto in casa. Il circuito di Monza, infatti, con i suoi rettilinei a basso carico aerodinamico, si addice maggiormente a una monoposto come la Red Bull, com’è stato per il tracciato di Spa. Oltre ciò, l’efficienza del propulsore di Milton Keynes ha raggiunto livelli eccezionali. Che potranno essere difficilmente battuti questa domenica.

GP MONZA 2022: COSA ASPETTARCI DALLA FERRARI?

Eppure, la minaccia più grande per i tifosi della Rossa resta la serie di imbarazzanti errori e discutibili decisioni che la Ferrari prende a ogni Gran Premio. La possibilità di nuovi fallimenti sembra più vicina che mai. E questo aprirebbe la strada ad altri team che, a Monza, nutrono grandi ambizioni. Prima fra tutti la Mercedes, dominatrice indiscussa del GP d’Italia fino allo scorso anno. La minor efficienza del propulsore di questa stagione pone grandi limiti alle monoposto di Brackley. Tuttavia, con la strada spianata da un po’ di fortuna, nulla dice che non potremmo assistere a un trionfo Mercedes nell’edizione 2022 del GP di Monza.

La nostra gara di casa è alle porte! @Charles_Leclerc e @CarlosSainz55 sono pronti 🤩💛 E voi? Non vediamo l’ora di vedervi a Monza!#essereFerrari 🟡 #ItalianGP pic.twitter.com/3tDE62oDwN — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 7, 2022



E’ infatti risaputo che il tracciato italiano è fra i più quotati a regalare corse spettacolari e risultati imprevisti. Ne sono testimoni i vincitori degli ultimi due anni: prima Pierre Gasly, che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera. E poi la – breve – redenzione di Daniel Ricciardo. Insomma, le scommesse sono davvero aperte. E senza dubbio uno dei candidati d’onore, in questo caso, potrebbe essere il due volte Campione del Mondo Fernando Alonso. Le sue ultime prestazioni fanno trasparire tutta la grinta di un giovane veterano. E l’efficienza dell’Alpine, quarta forza in campo, potrebbe forse davvero permettergli di ottenere la sua prima vittoria dal ritorno in Formula 1.