Fernando Alonso dà indizi sul suo casco del 2021

Alonso ha assicurato che il casco sarà ispirato al design dei caschi usati nel 2005 e 2006, gli anni dei suoi due titoli mondiali

Fernando Alonso ha fornito i primi indizi sul casco che utilizzerà al suo ritorno in Formula 1 nel 2021. Non ha ancora rivelato come sarà il design, ma ha assicurato che sarà ispirato ai modelli di 14 o 15 anni fa, facendo quindi riferimento al biennio iridato 2005 e 2006. L’asturiano in mattinata è salito a bordo della RS20 sul circuito del Montmelò. Questo è il primo test di Alonso da quando è arrivata l’ufficialità del suo ritorno, anche se è stato limitato a soli 100 km.

Nella mattinata era stata proprio Renault a pubblicare su Twitter un video in relazione al casco di Alonso, che subito dopo ha commentato la situazione. Il pilota spagnolo ha invitato i fan a viaggiare con la memoria. Nello specifico si chiedeva di tornare indietro di 14 o 15 anni, cioè al 2005 e al 2006, gli anni in cui ha vinto i suoi due titoli mondiali. Alonso ha assicurato che sarà ispirato al design di quegli anni.

“Sarà molto diverso dagli ultimi anni, ma non posso dire molto di più. Dovresti indovinare. Controlla i caschi di 14 o 15 anni fa, quelli saranno di ispirazione per quello dell’anno prossimo.“ , ha confessato il pilota spagnolo rispondendo ad un tifoso in una diretta Instagram sul profilo della Renault.

Se guardiamo indietro e pensiamo ai design di quegli anni, notiamo che Alonso ha sempre optato per 3 colori nello specifico: il blu, giallo e il rosso. Nel 2005 la parte superiore del casco era blu scuro mentre al centro figurava la bandiera spagnola. Nel 2006 è stato mantenuto lo stesso disegno, ma stavolta la bandiera spagnola aveva strisce più stilizzate. Al di là del casco, comunque, lo spagnolo sembra davvero motivato e pronto a stupire per quello che sarà il suo terzo stint con i colori della Losanga. La Formula 1 è pronta a ritrovare un grande protagonista.