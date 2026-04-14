F1 2026, primi bilanci: ecco chi brilla e chi è in discesa

L’inizio del campionato 2026: Mercedes vola e Ferrari insegue

Aprile 2026 è tempo di bilanci in Formula 1: dopo tre gare intense, si tirano già le somme di questo inizio campionato. Tra tutte le scuderie, spicca Mercedes, grande protagonista di quest’anno e leader del mondiale. La squadra di Toto Wolff ha infatti portato a casa tre vittorie per un totale di 136 punti. Un vantaggio prezioso che gli assicura, almeno per ora, la vetta del campionato. Il diciannovenne Kimi Antonelli, domina la classifica, dopo due gare pressoché impeccabili concluse al primo posto.

Subito dietro Mercedes si posiziona la Ferrari con 90 punti. La scuderia di Maranello ha registrato un inizio di stagione positivo, con i due piloti che sembrano aver trovato il feeling giusto con la vettura. Le monoposto tuttavia, non sono ancora ai livelli di una Mercedes che sembra irraggiungibile ed infatti, la pausa di campionato, servirà anche a migliorare la vettura nei punti critici.

La Red Bull fatica e la McLaren prova a rialzarsi

Ma tra i big team ce ne sono anche due che hanno avuto un inizio di stagione particolarmente difficile. Si tratta di Red Bull e McLaren che sembrano aver perso il dominio degli scorsi anni. In casa Red Bull in particolare, la situazione risulta difficile, con il nuovo regolamento che sembra aver destabilizzato le vetture. Tra le polemiche di Max Verstappen e la clausola che gli permetterebbe di abbandonare il team in determinate condizioni, la squadra sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili.

Ma anche in casa dei campioni in carica McLaren, la situazione non è rosea. Con un inizio molto al di sotto delle aspettative, la scuderia di Woking prova a correre ai ripari, apportando innovazioni e miglioramenti che dovrebbero permettergli di raggiungere, o quantomeno avvicinarsi, agli avversari. Il 2026 si prospetta quindi come un anno di cambiamenti e nuovi equilibri, e solo il rientro a Miami potrà dirci chi è migliorato davvero.