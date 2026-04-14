Gasly scuote Alpine con nuovi obiettivi

Gasly propone ad Alpine nuovi obiettivi per questa stagione

Pierre Gasly ha esortato l’Alpine a guardare avanti e a porsi nuovi obiettivi. Non accontentarsi, quindi, semplicemente di restare al vertice del gruppo di metà classifica. Il pilota francese ha infatti sottolineato che l’obiettivo deve essere quello di ridurre il divario con squadre come Red Bull e McLaren. E ciò anziché limitarsi a consolidare la propria posizione davanti agli altri team di metà classifica.

Secondo Gasly, la squadra si trova davanti a due possibilità: da un lato difendere la leadership nel gruppo di metà classifica. Dall’altro, concentrarsi sul recupero nei confronti dei team di vertice. Lui è chiaramente più intrigato dalla seconda opzione. Lo stesso ha infatti evidenziato come, ad esempio, Red Bull fosse già alla portata in Cina e come anche McLaren non fosse poi così distante sul passo gara.

Un inizio promettente

Dopo un’ottima settima posizione al Gran Premio del Giappone, in cui è riuscito a tenere dietro per gran parte della gara il pluricampione del mondo Max Verstappen, Gasly ha ribadito le sue ambizioni. Non lottare solo con scuderie come Haas e Racing Bulls, ma puntare a competere per traguardi più prestigiosi. Al termine di una stagione precedente molto difficile, conclusasi all’ultimo posto del campionato costruttori, Alpine ha compiuto un netto passo avanti nel 2026. E ciò grazie anche al passaggio ai motori Mercedes e a un lavoro anticipato sui nuovi regolamenti tecnici. Il team ha raccolto sedici punti nelle prime gare, con Gasly protagonista assoluto.

Il peso della mentalità

Il francese ha dichiarato di percepire un potenziale ancora maggiore nella monoposto e ha sottolineato quanto sia difficile, in Formula 1, accontentarsi del midfield quando si sa che c’è margine per fare di più. Allo stesso tempo ha riconosciuto il lavoro svolto dalla squadra. Pur ammettendo che le prestazioni possono variare a seconda dei circuiti e delle condizioni, il talento francese crede che la vettura possa permettergli di lottare stabilmente per la top 10.

In conclusione, ha ribadito l’importanza della mentalità: per crescere davvero Alpine deve concentrarsi sull’obiettivo giusto, cioè ridurre progressivamente il gap dai migliori e inserirsi, quando possibile, nella lotta con i team di vertice.

Aurora Ricci