Il documentario Amazon su Alonso avrà una seconda stagione

Amazon ha confermato che con Fernando Alonso stanno già lavorando alla seconda stagione della serie “Fernando”

La prima stagione verrà trasmessa il 25 Settembre. Amazon Prime Video ha annunciato che nella seconda stagione, il filo conduttore sarà il ritorno di Alonso alla Renault. Tale serie avrà quattro episodi e verrà trasmessa nel 2021. Il responsabile dei contenuti di Amazon Prime Video Spagna, Ricardo Cabornero, assicura che sono davvero entusiasti della prima stagione. Per tale motivo hanno già iniziato a lavorare sulla seconda. “E’ stato un privilegio avere un accesso totale alla vita privata e alla quotidianità di Alonso. Specialmente in un anno pieno di sfide per lui”, ha così commentato Cabornero in una conferenza stampa virtuale a cui il portale SoyMotor.com ha avuto accesso.

“Siamo davvero contenti della prima stagione. Perciò Amazon ha deciso di fare la seconda con Alonso. Abbiamo già iniziato le riprese, vogliamo farvi emozionare con il suo ritorno alla Renault, perché sarà un momento storico. La seconda stagione di “Fernando” mostrerà la preparazione del pilota e il suo ritorno in pista. Siamo davvero lieti di poterlo comunicare poche settimane prima dell’uscita della prima stagione, che siamo sicuri sarà un grande successo“, ha aggiunto Cabornero. “Avremo il privilegio di essere con Fernando Alonso al suo ritorno in Formula 1. Condivideremo con lui e il suo team ciò che questa competizione comporta a livello sportivo e personale“, ha dichiarato Javier Méndez, il direttore dei contenuti di The Mediapro Studio.

L’ASTURIANO ESORTA TUTTI A GUARDARE IL DOCUMENTARIO

Anche Fernando Alonso è entusiasta di questa collaborazione con Amazon e ha esortato tutti a guardare la serie. “E’ un onore poter presentare questo documentario grazie ad Amazon Prime Video. Con la prima stagione concederò agli spettatori una visione intima e davvero ravvicinata del pilota, diversa dal solito ritratto a cui siete abituati. Vedrete cosa comporta disputare le più importanti competizioni automobilistiche del mondo. Ma la seconda stagione sarà ancora più emozionante, perché tratterà il mio ritorno in Formula 1. Non potete perderlo!”, ha così dichiarato l’asturiano. Di seguito potrete godervi il trailer della prima stagione: