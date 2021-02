Domenicali: “Spero che Hamilton rinnovi presto”

Secondo il dirigente italiano, il campione del mondo ha portato diversi cambiamenti dentro fuori dal Circus, dove merita di rimanere a lungo

Stefano Domenicali sta aspettando con ansia il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Il nuovo Direttore Esecutivo della Formula 1 ha elogiato il pilota britannico, che spera di poter vedere sulla griglia di partenza anche nel 2021. In particolar modo, Domenicali è entusiasta delle capacità e delle potenzialità di Hamilton, che ha infranto un record che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile.

Il pilota della Mercedes ha saputo dare prova del proprio talento. Lo ha dimostrato in pista, vincendo tutto il vincibile e dimostrandosi sempre affamato. Ma, ne è convinto lo stesso Domenicali, Hamilton ha assunto un ruolo importante anche fuori dalla pista. Ha saputo portare alla luce e sottoporre all’attenzione di molti, diversi temi importanti, fondamentali per la vita quotidiana.

PORTAVOCE DENTRO E FUORI LA FORMULA 1

“Lewis è un ambasciatore straordinario per la Formula 1, ma anche al di fuori. Ha lottato per valori molto importanti nella quotidianità di ciascuno. Spero che il rinnovo venga annunciato presto, perché quest’anno può lottare in maniera incredibile. Quello che ha fatto e che può fare è qualcosa di straordinario per il motorsport“.

Con queste parole Domenicali ha sottolineato il desiderio di rivedere Hamilton in pista anche nel 2021, dato che il britannico non ha ancora finito di giocare le proprie carte. “La pressione a cui può essere sottoposto“, ha proseguito il nuovo CEO intervistato da Motorsport.com “e le dinamiche a cui dovrà tenere testa per conquistare l’ennesimo record, sono elementi che potrebbero fare la storia“.

Ma, allo stesso tempo, Hamilton potrebbe scrivere un capitolo importante anche al di fuori della pista. Secondo Domenicali, il britannico è una persona incredibile, che ha saputo portare la Formula 1 a una nuova dimensione. Proprio per questo motivo, il Direttore Esecutivo spera di poterlo vedere nuovamente al fianco di Toto Wolff, per aiutare non solo il Circus a crescere, ma anche la Mercedes nella lotta all’ennesimo mondiale.