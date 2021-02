British Virtual GP, vittoria per George Russell!

La Williams di George Russell trionfa nel secondo Virtual GP del 2021, chiudono il podio della gara di Silverstone la Red Bull di Alex Albon e la Ferrari di Callum Ilott

Il successo avuto nel 2020 della divertente parentesi dei Virtual GP ha fatto sì che questi fossero riproposti anche nel 2021. Dopo il primo appuntamento tenutosi la scorsa settimana, si è tornati con la diretta streaming organizzata sul canale della Formula 1 del British Virtual GP. Lo schieramento della Feature Race ha visto la presenza di piloti di Formula 1 come Alex Albon e George Russell; e altri appartenenti alle categorie minori come Robert Shwartzman, Liam Lawson e Callum Ilott. Fissa la presenza del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois.

UN ESITO NON SCONTATO

A nulla è valso il vantaggio acquisito dalla Ferrari di Callum Ilott nel primo stint di gara. L’inglese, che alla partenza era riuscito a mantenere la prima posizione, si è trovato in netta difficoltà nella seconda parte del GP. Al contrario la strategia attuata sia da Alex Albon che da George Russell ha permesso loro prima di recuperare e poi di battagliare per la conquista del GP virtuale.

Le penalità l’hanno fatta da padrona, per questo motivo lo stesso pilota thailandese della Red Bull ha dovuto rinunciare alla vittoria nonostante abbia tagliato per primo il traguardo. Alla fine ha avuto la meglio George Russell, tra i pochi che è riuscito a farsi largo tra le numerose penalizzazioni. La corsa della Ferrari di Robert Shwartzman è stata ben diversa. Una partenza dalle retrovie lo ha costretto a una gara di rimonta che lo ha visto chiudere all’ottavo posto. Buona la gara delle due Haas che hanno concluso in quarta e quinta posizione.

La classifica dei primi dieci:

1) George Russell

2) Alex Albon (+ 2.590)

3) Callum Ilott (+ 5.789)

4) Pietro Fittipaldi (+ 7.737)

5) Enzo Fittipaldi (+ 7.964)

6) Liam Lawson (+ 16.791)

7) Nicholas Latifi (+ 20.898)

8) Robert Shwartzman (+ 22.309)

9) Benjamin Daly (+ 25.136)

10) Luca Salvadori (+ 36.265)