Domenicali: “Dieci team sono abbastanza”

Stefano Domenicali, ritiene che una griglia di 10 squadre in questo sport sia “più che sufficiente”

La Formula 1 sta attraversando un periodo di “boom” dopo la sua acquisizione da parte di Liberty Media.

Insieme a più gare e una maggiore domanda di ospitare gran premi in tutto il mondo, insieme a controlli sulla spesa che rendono i team decisamente redditizi, l’interesse ad entrare in Formula 1 è alto, con le domande recentemente chiuse per potenziali nuovi team che si uniranno alla griglia dal 2025 in poi. La FIA ha aperto una procedura di “manifestazione di interesse” seguita da un periodo di domanda formale all’inizio del 2023, e ora sta esaminando i candidati per entrare a far parte della griglia di Formula 1, con artisti del calibro di Andretti Autosport. Domenicali però crede che dieci team bastino.

Il boss della Formula 1 Domenicali ritiene che l’attuale griglia sia “molto forte” e non sia necessaria alcuna espansione per ora, anche se ha voluto sottolineare che non sta cercando di essere “protezionista”.

“Questa è una domanda molto interessante”, ha detto Domenicali al podcast Beyond the Grid quando gli è stato chiesto della prospettiva che nuovi team si unissero alla griglia.

“Perché come sai, ci sono posizioni diverse, e ci sono anche implicazioni legali [di] quello che abbiamo da dire”.

“Penso che 10 team siano più che sufficienti per creare lo spettacolo e l’attenzione che vogliamo vedere in pista. Quindi oggi è in corso una valutazione che coinvolge la FIA e noi [FOM] per fare la scelta giusta per il futuro”.

E’ una valutazione che dobbiamo fare

“Considerando quello che ho detto in questo periodo di tempo in cui, in passato, c’erano squadre che entravano e uscivano con valore zero, ora le squadre sono stabili, molto redditizie e molto forti in termini di capacità anche tecnica per essere competitivi in pista”.

“Pertanto, la risposta giusta è che nei prossimi mesi sarà un punto di discussione molto importante che dobbiamo affrontare, cioè dobbiamo restare con dieci? Abbiamo bisogno di più squadre?”

“L’ex capo del team Ferrari ha aggiunto che sarebbe aperto a vedere un nuovo team sulla griglia, ma dovrebbe essere il concorrente “giusto”, il che aggiungerebbe un valore significativo alla F1.

20 auto sono più che sufficienti

“Vedi, se hai due auto o due piloti che litigano, il livello di attenzione è eccezionale. Quindi se hai già due squadre in lotta, questo significa quattro macchine, è semplicemente incredibile. Quindi puoi immaginare 20 macchine, quindi dieci team al livello in cui c’è una competizione in pista? Sarebbe impressionante. Quindi direi di aspettare e vedere”.

“Il mio ‘no’ non è contro chi vuole entrare. Devo chiarirlo perché altrimenti sembra che io voglia essere protezionista. Non è così, voglio vedere quello giusto (di team)”.

“E devo anche rispettare quelli che hanno investito in Formula 1 nell’ultimo periodo perché dimentichiamo troppo velocemente il rispetto, e ora tutti vogliono salire sulla giostra che [si muove] molto velocemente”.