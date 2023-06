Domenicali: “Impossibili due gare in Spagna”

Anche se è stato fatto in passato, Domenicali ricorda che a quel tempo l’attività era prevalentemente europea

Liberty Media sceglierà tra Barcellona o Madrid entro il 2027, senza alcun tipo di politica coinvolta. Questa la decisione del comparto organizzativo FIA, che ha così deciso di escludere una delle due tappe spagnole per dare più spazio al resto del mondo.

“Sono sempre stato molto trasparente con Barcellona, ​​questo è il mio stile, ma non abbiamo ancora preso una decisione. È vero che Madrid era interessata ad avere un GP in futuro ed è un grande segnale sullo stato della Formula 1. Vogliamo avere la migliore competizione tra le sedi, non ci saranno discussioni politiche, solo commerciali, tecniche e sportive che arriveranno nei prossimi mesi”, aggiunge Domenicali.

Domenicali fissa 24 come il numero ideale di gare. Due gare in Spagna sono impossibili.

Tale cifra riflette il giusto equilibrio tra la domanda dei promotori e lo sforzo logistico che devono eseguire tutti i lavoratori, sia delle squadre che della stampa stessa.

“Il numero di gare che cerchiamo e vogliamo fare il prossimo anno è 24 , quest’anno non siamo riusciti a raggiungerlo per motivi diversi. È il numero giusto perché è quello che richiede il mercato, il giusto equilibrio tra domanda e requisiti logistici per tutte le squadre, è il numero che dobbiamo cercare per essere redditizi a lungo termine”, ha espresso Domenicali in chiusura.

L’italiano non vede come fattibile correre a Barcellona e Madrid nello stesso anno e sebbene lo abbiano già fatto in passato con Valencia, ricorda che il business era molto europeo e non era così aperto come lo è oggi.

Domenicali sostiene che la Spagna sia un grande mercato per la Formula 1 in questo momento, dato che ogni fine settimana ha due grandi piloti che lottano per il podio. Intendiamoci, correre lì due volte in un anno non è fattibile in questo momento. Anche se è successo in passato, si sono già aperti molto ad altri mercati e guardando al 2027 bisognerebbe scegliere tra Barcellona o Madrid, senza politica in mezzo.

“È un mercato molto forte in questo momento, i dati sull’audience stanno crescendo, e molto, lì. Ci sono già state due gare in Spagna, ma a quel tempo il business non era così grande, avevamo ancora un calendario prevalentemente europeo, quindi Non lo vedevo possibile ora , ora ci siamo aperti di più a tutto il mondo, con più gare”, ha commentato Domenicali nel podcast ufficiale della Formula 1, Beyond The Grid.