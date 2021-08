Domenicali conferma, in Brasile la terza sprint race

Arriva la conferma da parte di Domenicali, in Brasile si assisterà alla terza sprint race della stagione

Il dubbio sulla data in Brasile non riguardava solo la sprint race ma anche il suo effettivo svolgimento. Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, conferma invece che sulla pista di Interlagos si correrà e si sperimenterà per la terza volta quest’anno il format della qualifica sprint. L’evento che prenderà parte dal 5 al 7 di Novembre era a rischio cancellazione a causa della Pandemia.

Domenicali dice la sua sulla qualifica sprint, fortemente voluta in tre date in questa stagione, che ricordiamo, sta dando luogo a un’agguerrita battaglia tra Red Bull e Mercedes. “Quando parliamo del format della sprint race, l’idea era di offrire a tutti gli appassionati alla Formula 1 qualcosa di diverso. Abbiamo detto che volevamo fare dei test quest’anno. Uno è già stato fatto a Silverstone, un altro a Monza e il terzo in Brasile alla fine della stagione”, ha commentato Domenicali. “Dopo questo test, si vedrà quale sarà il prossimo passo”.

PRIMO TEST PER IL NUOVO FORMAT POSITIVO