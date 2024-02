Davidson: “Penso che Sainz sia un ottimo pilota”

Il pilota britannico Anthony Davidson ammira le capacità in pista di Carlos Sainz e analizza le sue future possibilità

Anthony Davidson non ha mai negato che Sainz sia un ottimo pilota. E gli apprezzamenti per il madrileno sembrano continuare ancora oggi. Nonostante Sainz sappia ormai da un po’ il destino che lo attende alla fine di questa stagione, lo stesso non sembra avere troppa fretta di fare la sua prossima mossa. Tante sono le possibilità per il Mondiale 2025. Campionato in cui, al momento, dodici dei piloti attualmente in griglia non sanno se parteciperanno o meno.

Per Davidson, Carlos Sainz sarebbe perfetto in Sauber. Almeno prima del futuro, e ancora incerto, avvento dell’Audi. Il britannico ha infatti dichiarato: “Penso che sia un sedile molto buono per un pilota esperto e professionale come lui“. “È ancora la Sauber, naturalmente. Ma con nuove persone che vogliono lasciare il proprio segno nella Formula 1, e penso che lui sia un pilota brillante per aiutare a raggiungere possibili nuove aspirazioni“, ha continuato. Anthony Davidson vede Sainz come un vero e proprio pilastro per ogni team in cui si trova e, anche nel team di Maranello, questo aspetto continua a rimanere evidente.

Numerose le indiscrezioni sul 2025

Con dodici piloti senza contratto al termine di questa stagione, il mercato piloti del prossimo Mondiale si prospetta essere piuttosto interessante. Caratteristica già evidente viste le notizie trapelate negli ultimi mesi. Prima tra tutte, il passaggio di Lewis Hamilton alla Scuderia Ferrari per la stagione 2025. Team in cui il sette volte iridato ha già iniziato a compiere dei passi per rendere l’ambiente lavorativo più diversificato. Prima di approdare alla Rossa, Hamilton infatti ha ammesso di aver parlato con il presidente esecutivo della Ferrari, John Elkann: “Sto cercando di lavorare di più con la Formula 1 e, naturalmente, alla Ferrari hanno molto lavoro da fare“.

Tra gli altri, nel mirino c’è sicuramente anche Nico Hulkenberg. Quest’ultimo appare pronto ad analizzare le diverse opportunità, ma non nega che sia ancora troppo presto per avere un quadro completo della situazione. L’attuale pilota della Haas ammette di aver valutato di restare alla scuderia statunitense: “Il tuo team attuale è sempre un’opzione, penso che sia piuttosto ovvio“, ha commentato. Aggiungendo poi in conclusione che: “Potrebbero però aprirsi anche altre opzioni“.

Martina Romeo