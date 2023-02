Crisi Formula 1-FIA, Domenicali: "Non c'è posto per..."

Ultime settimane cariche di tensioni tra Formula 1 e FIA, con Ben Sulayem che ha fatto un passo indietro. Di questo, parla Stefano Domenicali

La relazione tra la Formula 1 e FIA, in quest’ultimo periodo non è stata particolarmente felice, con tanto di tensioni tra le parti. Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha voluto sminuire l’importanza e assicura che sia la FIA e sia la Formula 1, lavoreranno per raggiungere lo stesso obiettivo: migliorare lo sport. Allo stesso tempo, Domenicali sostiene che, malgrado il passo indietro fatto da Ben Sulayem, spera di continuare a rimanere a stretto contatto con lui.

Le tensioni tra la FIA e la Formula 1, sono nate a seguito dei commenti del presidente Ben Sulayem, sul valore stimato della competizione. Da quel momento, entrambi le parti hanno mostrato posizioni diversi, e anche lo stesso Ben Sulayem, fino a decidere di fare un passo indietro, per quanto riguarda le sue funzioni legate alla Formula 1.

Domenicali: “Chiarire il ruolo di ognuno…”

Alla luce di quanto successo, Stefano Domenicali ha preferito sminuire l’importanza delle polemiche, considerando che tutti sono concentrati a lavorare, per il bene della Formula 1: “Era importante chiarire il ruolo di ognuno di noi,” ha così commentato Domenicali, in una recente dichiarazione a Sky Sports.

“Credo che non ci siano altre cose da commentare, in quanto ci dobbiamo mantenere concentrati in ciò di corretto che facciamo, per la crescita dello sport,” ha spiegato il 57enne imolese.

A seguito della varie controversie, Ben Sulayem delegherà a Nikolas Tombazis, attuale responsabile delle monoposto della FIA, le funzioni di controllo diretto della Formula 1. Tuttavia, Stefano Domenicali spera che ciò non cambi il suo rapporto con il presidente.

“Abbiamo discusso con Mohammed a tal proposito. Naturalmente, è il presidente della FIA, si tratta di un ruolo importante e ha molti campionati, da dover guidare,” ha spiegato Domenicali.

“La sua azione dovrebbe rimanere connessa a livello strategico, come deve essere. Avrà persone che se ne occuperanno, giorno per giorno e spero di rimanere in contatto con lui, per discutere sul futuro,” ha poi aggiunto.

L’imolese: “Svolgere un lavoro migliore… anche team e piloti”

Il CEO della Formula 1, ha sottolineato l’importanza del lavoro di ognuna delle parti, per migliorare la Formula 1. Inoltre, ha precisato che non c’è posto per qualsiasi egocentrismo, in questo sport: “Non è un segreto, che la chiave per il successo dello sport, è che ognuno faccia il suo lavoro, e assicuri di farlo perfettamente per il bene dello sport“.

“Qualsiasi tipo di egocentrismo, qualsiasi cosa che non serve per questo… Non c’è bisogno di commentare, in quanto tutti abbiamo l’interesse di far sì che il nostro sport cresca”.

Infine, prima di concludere: “Dobbiamo svolgere un lavoro migliore, che sia il titolare dei diritti commerciali, il team e il pilota. Anche quest’ultimi devono fare il loro lavoro, nel modo corretto, così come la FIA. Dobbiamo rimanere tutti uniti, se qualcuno non sta facendo correttamente il lavoro, sarà un problema“.