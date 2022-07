Coulthard: “La Ferrari deve darsi da fare”

David Coulthard, in un intervista, parla della situazione in cui si trova la Ferrari e di come il CdA della Rossa “deve darsi da fare”

Coulthard, interrogato dai giornalisti di Channel 4, ha parlato della Ferrari e di come la situazione sia crollata durante il GP di Francia. Il pilota scozzese ha dichiarato: “Penso che Binotto faccia un lavoro fantastico nel mantenere la calma al interno del box“. Continuando, Coulthard, dice: “Ma devo immaginare che in Italia si viva un immensa pressione, i manager all’interno del consiglio di amministrazione che vengono rimossi dalla prima linea, devono essersi strappati i capelli“. “La Ferrari (il consiglio di amministrazione) deve darsi sa fare“, ha aggiunto lo scozzese.

Questa domenica la Ferrari è passata dalle stelle alle stalle. Il sabato grazie ad una perfetta strategia è riuscita a piazzare Leclerc in pole position, davanti a Verstappen, mandando Sainz in pista, nonostante fosse penalizzato, per aiutare il compagno a conquistare la prima piazza. A inizio gara, il pilota monegasco è riuscito a resistere agli attacchi di Verstappen. Al giro diciotto Leclerc, dopo aver distanziato il pilota numero uno, finisce contro le barriere non riuscendo a tornare in pista e quindi ritirandosi. Con una sola Ferrari in pista, Sainz è riuscito ad arrivare al quinto posto, nonostante ad un certo punto si trovasse in terza piazza.

LAP 18/53 CHARLES LECLERC IS OUT OF THE RACE!!! The Ferrari driver hits the wall at Turn 11!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/5SL5xQcmUc — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Riguardo al pilota monegasco, lo scozzese, si esprime dicendo: “Dobbiamo capire Charles è un giovane brillante e un pilota brillante. Ma il suo tallone d’Achille sono i suoi errori“. Leclerc, con quest’ultimo ritiro, è arrivato a tre gare non terminate con Verstappen che è riuscito ad approfittarne vincendo in tutti e tre i casi. Il monegasco, in questo momento, si trova a meno sessantatre punti rispetto a Verstappen. La Ferrari invece, anche grazie alla splendida gara di Sainz, si trova a 82 punti dalla Red Bull nel Campionato Costruttori. Che Leclerc riesca, come fece Raikkonen nel 2007, a rimontare lo svantaggio e vincere il campionato?

