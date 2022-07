Damon Hill si sbilancia: “Rispetto a Leclerc, Sainz è più…”

Hill afferma che all’interno del team Ferrari, Carlos Sainz sia più leader rispetto a Charles Leclerc

Interpellato da “Sky Sports F1“, Damon Hill ha parlato di quella che al momento è la situazione dei due piloti, Sainz e Leclerc, di casa Ferrari. L’ex pilota britannico ha riconosciuto la velocità del monegasco: “Charles è fin dall’inizio della stagione che è molto veloce“. Però a suo parere lo spagnolo ha qualcosa in più in termini di comprensione del momento: “Carlos mi dà l’impressione di avere più familiarità con le strategie. Ha sempre il quadro completo della situazione e questo lo porta a essere in grado di prendere decisioni. Credo che in questo momento sia più leader rispetto a Leclerc“.

Nonostante ciò, il Campione del Mondo 1996 ha sottolineato come Carlos Sainz e Ferrari domenica non fossero esattamente sulla stessa lunghezza d’onda. Il nativo di Madrid non voleva fermarsi ai box per scontare la penalità di cinque secondi, visto che si trovava in lotta con Sergio Perez per un posto sul podio. Una volta effettuato il sorpasso, però, lo spagnolo è rientrato per effettuare la seconda sosta, abbandonando così le possibilità di concludere la sua rimonta fra i primi tre. “Riguardo la strategia della Ferrari penso che sia un po’ a metà strada. Qualcuno deve prendersi la responsabilità e dire ‘Va bene, prendiamo questa decisione’ e a farlo devono essere gli strateghi o il pilota, nessun altro“.

This. Was. Epic. Checo and Carlos have both had six podiums so far in 2022, and they duelled for another one on Sunday ⚔️#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/pCSWNwLIXJ — Formula 1 (@F1) July 26, 2022

Secondo l’ex Williams la rimonta del team di Maranello nei confronti di Red Bull è ancora possibile, a patto che non vengano commessi altri errori

L’altra faccia del GP di Francia di Ferrari corrisponde all’errore di Charles Leclerc, lasciatosi sfuggire una potenziale vittoria mentre era solitario al comando della gara. “Forse era sotto pressione perché Verstappen si era appena fermato ai box per la sosta. Probabilmente ha pensato ‘Ho bisogno di spingere perché entreremo presto per il pit-stop’“, ha ipotizzato Hill. L’ex pilota della Williams sottolinea comunque la competitività della F1-75: “La vettura garantisce un potenziale enorme. Da questo punto di vista non ci sono dubbi che Leclerc e Ferrari possano ancora essere una minaccia per Verstappen e Red Bull“.

Dopo il round del Paul Ricard la classifica vede l’olandese con 63 lunghezze di vantaggio sul monegasco e Red Bull con 82 nei confronti del team di Maranello. Secondo il britannico la rimonta non è impossibile, ma a una condizione: “Ora hanno bisogno anche di un po’ di fortuna, ma allo stesso tempo non devono più commettere errori. Se ci riusciranno allora potrebbe essere un finale di stagione diverso rispetto a quello che tutti ci aspettiamo“.

Contemporaneamente Verstappen dovrebbe avere qualche problema affinché Leclerc e Ferrari possano rientrare nella lotta. “Hanno già avuto dei problemi di affidabilità a inizio stagione e non è detto che non accada di nuovo. Malgrado queste ipotesi, tutto lascia spazio alla sensazione che domenica Ferrari abbia buttato via le speranze mondiali“, conclude il Campione del Mondo.

Martina Luraghi