Coronavirus: video messaggio di Jean Todt

Il coronavirus ferma il mondo dello sport, compresa la Formula 1, costringendola a rimescolare le carte in tavola, annullare e rinviare molti appuntamenti fissati nel calendario. Jean Todt ha inviato un messaggio di sostegno ed incoraggiamento a tutti coloro che stanno affrontando questa difficile situazione

Jean Todt Presidente della FIA, in qualità di rappresentante di un’istituzione internazionale, ha voluto rivolgersi alla popolazione attraverso un video messaggio di incoraggiamento e sostegno, a tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro il coronavirus.

Lo scorso lunedì, la FIA ha emesso una lettera nella quale si dispiaceva per la cancellazione degli eventi di tutte le categorie, dalla Formula 1 al WRC, impegnandosi a ricollocare le prove rinviate. Mentre ora Todt ha voluto inviare un altro messaggio, più a livello sociale che sportivo.

“Come sapete, il mondo è attraversato da una pandemia storica. È una situazione critica, che si evolve in modo costante. Proteggere le persone vulnerabili deve essere una nostra priorità, e così mando a tutti il mio appoggio e solidarietà a tutta la popolazione mondiale ed a coloro coinvolti nell’automobilismo e nella mobilità”, inizia così il video Jean Todt.

TODT AI TIFOSI: “SEGUITE LE INDICAZIONI E LE RACCOMANDAZIONI”

“Questa situazione ci obbliga a posticipare gli appuntamenti fissati in calendario. Disgraziatamente, in questo momento non sappiamo quando torneremo ad avere una certa normalità nella nostra vita. In questo momento, la nostra responsabilità è prendere dei provvedimenti”, poi così prosegue.

In conclusione, l’ex direttore sportivo della Ferrari, ha voluto sensibilizzare i tifosi nella lotta contro il coronavirus: “Voglio chiedervi di seguire in modo rigoroso le indicazioni e le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del vostro governo nazionale. Soltanto il nostro rigore personale potrà farci vincere contro il virus. Facciamolo tutti insieme.”

Qui di seguito il video messaggio del Presidente della FIA Jean Todt: