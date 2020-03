Coronavirus: la famiglia Agnelli scende in pista per combatterlo

Come annunciato dalla Ferrari, la famiglia Agnelli e le sue società hanno donato una somma di denaro per sostenere la crisi da COVID-19.

La crisi mondiale, causata dalla diffusione del Coronavirus, ha spinto molte società e molti personaggi pubblici a mostrare la loro solidarietà. Infatti, in tanti si sono mossi donando ingenti somme di denaro o dando il via ad alcune raccolte fondi.

Un contributo davvero importante è arrivato dalla famiglia Agnelli che ha stanziato una donazione di 10 milioni di euro al Dipartimento italiano della Protezione Civile e a La Stampa-Specchio dei Tempi per aiutare Torino e il Piemonte.

Nella dichiarazione rilasciata dalla casa automobilistica di Maranello, viene dichiarato: “In risposta all’emergenza COVID-19, la famiglia Agnelli e le loro aziende hanno implementato una serie di misure in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. L’obiettivo è quello di sostenere il Servizio Sanitario Nazionale italiano, provvedendo alla cura dei malati e all’assistenza verso coloro che la chiedono attualmente o in futuro”.

EMERGENZA CORONAVIRUS: GLI AIUTI DELLA FAMIGLIA AGNELLI

Le iniziative non sono finite qui. EXOR, Ferrari e CHN Industrial, unite alla Fondazione Pesenti e a Ermenegildo Zegna, stanno acquistando 150 respiratori e altro materiale medico-sanitario dall’estero, occupandosi dell’immediato trasporto e dei servizi doganali.

Queste società mantengono anche uno stretto contratto con il Dipartimento della Protezione Civile per mettere a disposizione servizi gratuiti di scouting. Ciò rende possibile l’individuazione di apparecchiature mediche e materiale sanitario sui mercati internazionali.

Invece, la società di noleggio a lungo termine Leasys (FCA Bank) ha messo a disposizione della Croce Rossa Italiana e altre associazioni di volontariato dei mezzi di trasporto per la distribuzione degli alimentari e dei medicinali alle persone più bisognose di assistenza.

Queste iniziative si aggiungo ad alcune campagne già in atto, tra cui la raccolta fondi #DistantiMaUniti promossa dalla Juventus e l’iniziativa #restoascuola. Quest’ultima, proposta dalla famiglia Agnelli e La Stampa-Specchio dei Tempi, ha lo scopo di sostenere la didattica a distanza nelle scuole; in particolar modo per gli studenti che hanno maggior difficoltà di apprendimento.