Claire Williams: “Avrei voluto ottenere più successi”

Il vice team principal della Williams, Claire, ammette che il suo allontanamento dal team è dovuto alla stranezza di essere al di sotto di qualcun’altro.

Dopo essere stata per sette anni alla guida del team, Claire Williams, al termine del weekend del GP d’Italia lascerà il team e con lei tutta la sua famiglia, con i nuovi proprietari, Dorilton Capital, che assumeranno il pieno controllo del team da lunedì 7 settembre 2020.

IL PENSIERO DI CLAIRE

L’attuale vice team principal, spiega che avendo guidato il team negli ultimi anni, sarebbe stato difficile dover eseguire gli ordini di qualcun altro, inoltre, si assicura che il team abbia bisogno di qualcuno che gli dia il 100% in questo momento, cosa che lei non può assicurare:

“Sono stata in grado di guidare questo team per sette anni e gestirla a modo mio. Quindi sarebbe molto difficile per me lavorare per qualcuno all’improvviso ora. La squadra ha bisogno di qualcuno che possa farlo con tutte le energie, ma questo non è il mio caso”.

D’altra parte la figlia del fondatore Sir Frank, sostiene di aver fatto un grande sforzo per mantenere il nome Williams parte della Formula 1, e ha sostenuto che sarebbe stato più bello lasciare il team dopo aver ottenuto risultati per la sua bacheca, ma spera di ottenere un buon risultato in occasione del GP d’Italia di questo weekend:

“Ho fatto tutto il possibile per questo team e per mantenere intatto il suo nome, ed è per questo che è stato venduto finalmente. Ovviamente, mi sarebbe piaciuto vincere e ottenere molti più risultati, ma spero di poter lasciare la Formula 1 con la testa alta”.