Chi sarà il successore di Leclerc in Ferrari?

Peter Windsor, ex team manager della Ferrari, spiega di la Ferrari farà di tutto per ingaggiare Lando Norris come successore di Leclerc in qualità di pilota della Rossa

Uno dei piloti più promettenti degli ultimi anni della Formula 1 è Lando Norris. Il talento inglese, nei suoi quattro anni di carriera, è riuscito a entrare nel cuore degli appassionati e degli addetti ai lavori. La McLaren, per tutelarsi per il futuro, ha deciso di rinnovare il contratto del nativo di Bristol sino al 2025, anche se Norris dopo l’ultima stagione ha messo in dubbio il proprio futuro nella scuderia di Woking. La Ferrari, come rivelato da Peter Widsor, avrebbe deciso di ingaggiare il giovane inglese come successore di Leclerc. Queste voci nascono dal fatto che ,secondo l’ex team manager della Rossa, la Mercedes quando Hamilton si ritirerà andrà a capofitto sul pilota monegasco.

Peter Windsor, tramite il suo account su Twitch, spiega che: “Pensiamo se Lewis si decida di ritirare alla fine del 2024 immagino che Toto cerchi di ingaggiare Charles. Probabilmente sarebbe un disastro vedere Leclerc e Russell nello stesso team, ma se riusciranno a far convivere George con Hamilton, allora la coppia tra l’inglese e il monegasco si potrà fare. Ipotizziamo che Leclerc passi dalla Ferrari alla Mercedes per sostituire Lewis, che non è un ipotesi sbagliata, cosa farebbe la Rossa? Penso che andrebbero a pescare Norris. Penso che per Lando sia difficile dire di no, mettendo da parte tutti i cavilli contrattuali penso che a quel livello possano permettersi di acquistare un nuovo pilota“.

Hamilton come punto di rottura del mercato della Formula 1

Il sette volte campione del mondo, come detto da lui stesso durante la stagione, non pensa ancora al ritiro. Hamilton è propenso a rinnovare il proprio contratto, con la Mercedes, e continuare l’avventura con il team tedesco. L’inglese nel caso decidesse di ritirarsi andrebbe a creare una rivoluzione nel Circus apprendo a nuovi scenari per il futuro. Una situazione che ricorda quando Michael Schumacher, nel 2006, decise di ritirarsi andando a cambiare le fondamenta e il futuro della regina del motorsport. Hamilton ritirandosi darebbe inizio a una catena di eventi che cambierebbe, secondo Widsor, il futuro di tre diverse scuderie.