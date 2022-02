Ufficiale: Norris rinnova con la McLaren fino al 2025

A pochi giorni dalla presentazione della nuova McLaren 2022, arriva l’annuncio del rinnovo di Lando Norris fino al 2025

L’annuncio ufficiale arriva tramite comunicato da parte della McLaren, che già lo scorso anno a margine del GP di Monaco, aveva fatto intendere di volere rinnovare con un contratto pluriennale, senza farci avere altri dettagli, Lando Norris. Ora, entrambi le parti sono arrivati a un accordo, per prolungare il loro rapporto addirittura fino alla fine della stagione 2025.

Lando Norris ha intrapreso il suo rapporto con la McLaren nel 2017, quando all’epoca aveva 17 anni. In quella stagione, Lando aveva impressionato il team durante una sessione di test in Ungheria a bordo della MCL32. Da lì, l’idea del team di Woking di ingaggiarlo come test driver per le stagioni 2017 e 2018. Poi, viste le sue prestazioni e risultati nelle categorie minori, Lando ha ottenuto la promozione come pilota ufficiale, facendo il suo esordio anche in Formula 1 nel 2019.

Nella sua stagione d’esordio, Lando Norris finì in 11° posizione nel campionato piloti, per poi migliorarsi nel 2020 durante la quale ottenne il suo primo podio, e concluse in 9° posizione. Meglio ancora nel 2021, durante il quale ottenne ben quattro podi e la sua prima pole position. Grazie a questi risultati, finì il campionato in 6° posizione.

Nel 2025 saranno 7 anni anche in Formula 1. Il rinnovo di Lando, segue una tendenza che negli ultimi anni fa parte della Formula 1, che vede contratti di lunga durata. Charles Leclerc è assicurato alla Ferrari fino la fine del 2024, e Max Verstappen ha firmato il prolungamento in Red Bull fino al 2023.

Signed on the dotted line. ✍️🇬🇧 @LandoNorris has committed to a new four-year agreement with McLaren Racing through to the end of 2025! — McLaren (@McLarenF1) February 9, 2022

Lando: “La decisione di prolungare con loro, è stata naturale”

A questo punto, Lando Norris, 22 anni si trova blindato all’interno di un team, che l’ha praticamente cresciuto e formato nella propria Academy, seguendolo nelle categorie minori fino all’esordio in Formula 1 nel 2019. Con questo nuovo contratto, si è assicurato anche altri anni in Formula 1, e chissà che possa vederlo coronare il sogno di vincere.

“I team sono formati da persone, e io amo questa gente. Mi sento come a casa in McLaren. Sono cresciuto in questo team, e faccio parte di questo viaggio, nel quale tutti noi ci troviamo,” ha così commentato Lando Norris.

“Nella scorsa stagione è stato fatto un altro passo avanti, sia nel mio percorso, sia a livello di prestazione del team. Vedo e sento tutto il lavoro, l’investimento e l’impegno fatto dal team, per arrivare nella condizione di poter lottare per le vittorie e titoli nel futuro. Tutto questo, mi dà molta fiducia, tant’è che la decisione di prolungare per i prossimi anni è stata naturale,” ha così aggiunto il pilota inglese.

Four more years with @McLarenF1. We’re only just getting started ✊ pic.twitter.com/drYaISe9rL — Lando Norris (@LandoNorris) February 9, 2022

Seidl: “Lando è l’elemento chiave nel nostro obiettivo iridato”

Andreas Seidl, team principal della McLaren, commenta l’annuncio del rinnovo del suo pilota del quale nutre molta fiducia: “L’opportunità di proseguire il nostro rapporto con Lando, riflette non solo il nostro impegno, ma anche la nostra certezza e fiducia sul suo talento“.

“È altresì un forte segno di fiducia e impegno da parte di Lando verso di noi come team, e il nostro viaggio verso la sfida per il titolo iridato. Lando ci ha mostrato, un’impressionante crescita come pilota di Formula 1 nel corso di questi quattro anni. È stato anche un valido aiuto nello slancio del team, anche a livello di prestazioni. Proseguiamo tuttora il nostro viaggio, per battagliare davanti e Lando rappresenta il nostro elemento chiave in questo nostro obiettivo. Quindi, per questo l’abbiamo blindato da noi. Insieme a Daniel e la dirigenza, ci dà stabilità e continuità per costruire un futuro, nel quale vogliamo vincere e diventare campioni del mondo,” ha così aggiunto Seidl.