Caso Piastri: il giovane pilota ha due contratti validi?

Piastri, nelle ultime settimane, si è ritrovato nell’occhio del ciclone a causi dei vari contratti firmati e rifiutati, dal giovane pilota. L’australiano, in questo momento, dopo aver rifiutato il sedile Alpine per il 2023 ha accettato la proposta della McLaren. Dopo le dichiarazioni di Szafnauer, parlando del contratto di Piastri, si può pensare che la scuderia Francese possa portare in tribunale il giovane pilota. Il Team Principal, parlando a Reuters, dichiara che: “Al 90% porteremmo il caso all’Alta Corte di Parigi. Mi aspettavo più fedeltà da parte Oscar, rispetto a quella che sta dimostrando. Ho iniziato la mia carriera nel 1989, in Formula 1, e non ho mai visto nulla del genere“.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022