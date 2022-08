Ricciardo: accordo trovato per la buonuscita da McLaren?

Secondo quanto riportato dai media australiani, Daniel Ricciardo vorrebbe un enorme compenso per recedere dal suo contratto con la McLaren

Mentre Ricciardo ha ancora davanti a sé il terzo anno del suo contratto triennale con la McLaren, il team di Woking sembra pronto a sostituire il pilota australiano per il 2023 con il giovane Piastri. A causa della sua stagione e mezza poco brillante da quando è arrivato alla McLaren, quest’anno Ricciardo è finito sul mercato nonostante un contratto in vigore per il prossimo anno, a causa dell’apparente arrivo di Oscar Piastri. Secondo la rispettabile pubblicazione australiana Speedcafe, Ricciardo ha chiesto 21 milioni di dollari alla McLaren per lasciare la squadra il prossimo anno, senza lasciare ulteriori ostacoli all’arrivo del suo sostituto. Lo Speedcafe ha anche riferito di aver capito che Ricciardo è l’unico ad avere il diritto di annullare il suo contratto, senza termini di cancellazione aperti alla McLaren.

Il prezzo richiesto da Ricciardo di $21 milioni per la McLaren è subordinato al fatto che lui esca dalla stagione senza guidare in F1. Se dovesse firmare con un’altra squadra, lo stipendio che sarebbe stato pagato (di $ 21 milioni o inferiore) da quella squadra sarebbe quindi rimborsato alla McLaren. Tuttavia, è improbabile che i 21 milioni di dollari finiscano per essere la cifra finale del regolamento di conti: potrebbero essere molto inferiori una volta che la contrattazione volge al termine.

L’arrivo di Oscar Piastri segna la fine per Ricciardo

Connazionale di Ricciardo, Piastri è l’attuale Campione di Formula 2 e fa parte dell’Alpine Driver Academy. Alpine ha annunciato Piastri come pilota per il 2023 la scorsa settimana, sostituendo Fernando Alonso in partenza. Immediatamente Piastri ha smentito la firma e ha detto di non aver firmato un contratto con la squadra di Enstone e che “non correrà per l’Alpine il prossimo anno”.

Data la sua posizione di non ancora debuttante in F1, i commenti di Piastri suggerivano che avesse firmato un contratto con un’altra squadra, quella squadra apparentemente è McLaren, al posto di Ricciardo. Con due squadre che litigano su chi prende Piastri, una controversia che probabilmente si sta dirigendo verso i tribunali civili, Ricciardo è diventato un mobile indesiderato di cui la McLaren ora deve pagare una cifra esorbitante per le spese di rimozione. Ricciardo ripete l’allontanamento di Raikkonen: la situazione in cui si trova Daniel Ricciardo è quasi identica a quella in cui si è trovata la Ferrari nel 2009.

Raikkonen era il bambino sfavorito in quell’occasione, con la Ferrari che gli diede circa 20 milioni di sterline per non correre nel 2010. Per ottenere questi soldi, Raikkonen non poteva correre per un altro team di F1.

Tuttavia, nel caso della Ferrari, stavano scambiando un comprovato campione del mondo con un altro. Nel caso della McLaren, stanno cercando di scambiare un famoso e affermato vincitore di F1 (anche se in difficoltà), per un pilota che deve ancora girare un volante di F1. Questo significherà spendere molti soldi per ripagare Ricciardo, pagare tutte le spese legali legate alla firma di Piastri, e poi pagare lo stesso Piastri. La grande domanda…ne vale la pena?