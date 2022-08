UFFICIALE: Alonso in Aston Martin dal 2023

L’Aston Martin è lieta di annunciare che Fernando Alonso si unirà al team nel 2023 con un contratto pluriennale

Tale indiscrezione circolava ancor prima che Vettel annunciasse il ritiro. L’Aston Martin non ci ha tenuto molto con il fiato sospeso, annunciando l’approdo di Fernando Alonso per il 2023. Il team è davvero entusiasta di portare alla sua corte l’incredibile esperienza, il ritmo brillante e la notevole capacità di guida dell’asturiano. Il volersi avvalere di un talento speciale come quello di Alonso è una chiara dichiarazione di intenti da parte dell’Aston Martin. Ciò infatti sancisce la volontà di voler sviluppare un team vincente di Formula 1.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023. We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Una nuova sfida per l’asturiano?

A riguardo Alonso ha dichiarato: “L’Aston Martin si sta impegnando seriamente per tornare a vincere, ed è quindi una delle squadre più emozionanti della Formula 1 per me. Conosco Lawrence e Lance da molti anni e so che hanno l’ambizione e la passione per avere successo nel Circus. Ho visto come il team ha attratto sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti. Perciò sono consapevole dell’enorme impegno per avere nuove strutture e risorse a Silverstone. Nessuno in Formula 1 attualmente sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere. Questo rende tale opportunità davvero elettrizzante per me”.

“Ho ancora la fame e l’ambizione di lottare per essere al vertice, perciò voglio far parte di un’organizzazione impegnata a imparare, svilupparsi e avere successo. Si è consapevoli che c’è molto lavoro da fare per arrivare al vertice, ma lavorando insieme instancabilmente e con metodologia, si può trovare la prestazione. La passione e l’ambizione mi hanno convinto a continuare a divertirmi e impegnarmi ancora in questo sport. Ho intenzione di vincere ancora in Formula 1 e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano più giuste” ha così concluso l’asturiano, che nonostante i 41 anni compiuti da poco, è sempre a caccia di nuove sfide.